كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى

أطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخا باليستيا متوسط المدى نحو البحر، بحسب ما افادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

وقالت الهيئة “إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي متوسط المدى بزاوية عالية نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية”، وتابعت “قطع الصاروخ مسافة 800 كيلومتر وطار على ارتفاع 2,000 كيلومتر”، واضافت “تجري السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية تحليلات تفصيلية للتوصل إلى باقي المعلومات بدقة”.

من جهتها، قالت الحكومة اليابانية “هناك إمكانية لأن يكون الصاروخ صاروخا باليستيا مداه أكثر من المتوسط”.

المصدر: روسيا اليوم