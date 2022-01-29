مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 29-1-2022

بجرعةٍ مخففة من الصمت ِالسياسي ِمقابل َالانشغال ِالحكومي ِبالموازنة ِمر َيوم ُالسبت ، ولكن لا شيئ َسُحب من دائرةِ التوقعات ِالمفتوحة ِعلى المجهول ِعكس َالمنخفض ِالجوي ِالقطبي ِالذي ينسحب ُتدريجياً من الاجواء ِمفسحاً المجال امام َالشمس ِلاستطلاع ِالمنازل ِالمحاصرة ِبالبرودة الطبيعية.

الى الاجواءِ الانتخابيةِ الملبدة تتسلل ُالسخونة ُببطء متأثرة بترددات ِتعليق ِتيار ِالمستقبل مشاركتَه في الاستحقاقِ المقرر ِفي أيار َالمقبل، وسط َاعلان ِرئيس ِالجمهورية ِاليوم من دار ِالفتوى رفضَه مقاطعة َالطائفة ِالسنية للعملِ السياسي ِلما يمكن ُان يتركَه ذلك من تاثير ٍعلى المجتمع ِاللبناني ِبصيغتِه الحالية..

في مجلس ِالوزراء، صيغ ُالمواد ِالخاصة ِبسلفة ِالكهرباء الواردة ِفي مشروع ِالموازنة تحتاج ُلكثير ٍمن الايضاحات وفق َما طالب َبه اليوم عدد ٌمن الوزراء، وتاكيد ٌمنهم على ضرورة ِمعرفة ِالاسباب ِالموجِبَة ِلهذه السلفة، ودقةِ ارقامِها، وكيف َوأين َستصرف ُالخمسة ُالاف مليار ليرة المذكورة ُفي المشروع ِلهذا الغرض، معطوفا ًعلى ذلك الخطوات ُالتي يجب ُان تساعد َهذا القطاع المنهك ِعلى اصلاح ِنفسِه وتحسين ِتعرفتِه وجبايتِه بما لا يُرهقُ الفقراء..

في اليمن، يُجبي العدوان ُالسعودي ُالمزيد َمن الخيبات امام َاصرار ِاهل ِالارض ِعلى انجاز ِالتحرير ِوقطع ِيد ِالاجرامِ الممتدة ِالى بلدهم . وقبالة َنجران الحدودية ِكانت مواقع ُاستراتيجية ٌفي صحراء ِالاجاشر تسقط ُبيد ِقوات ِالجيش اليمني واللجان الشعبية على وقع ِدوي ِالصواريخ ِالبالستية ِفي مواقع ِالعدوان في محافظة ِشبوة..

وبخطوات ٍتحفظ ُحقوق َايران َالنووية َتسير ُمفاوضات ُفيينا التي تنتظر ُعودة َالاطراف ِالغربيين يوم َالاثنين بقراراتٍ سياسيةٍ من حكوماتِهم بعد تسجيل ِدرجة ٍلا بأس َبها من التقدم ِنحو َعودة ِواشنطن الى الاتفاق ِالنووي المبرم ِسابقاً وفق الشروط ِالايرانية.

المصدر: قناة المنار