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January 28 2022 - 09:30

كوريا الشمالية اختبرت صواريخ عابرة بعيدة المدى

منذ 36 mins 28 January، 2022
صواريخ كوريا الشمالية
أخبار دولية - كوريا الشمالية

افادت وكالة “فرانس برس” ان كوريا الشمالية أطلقت صواريخ عابرة بعيدة المدى وصواريخ بالستية قصيرة المدى هذا الأسبوع، في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية السنة.
وأكدت أن “بيونغ يانغ أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى واختبارا لتأكيد قوة الرأس الحربية التقليدية لصاروخ تكتيكي من طراز أرض-أرض”.
وأضافت :”إن بيونغ يانغ اختبرت الثلثاء صواريخ عابرة بعيدة المدى حلقت فوق البحر الواقع شرق شبه الجزيرة (بحر اليابان أو البحر الشرقي حسب التسمية الكورية) ووصلت إلى الجزيرة المستهدفة الواقعة على بعد 1800 كلم”.
وأوضحت أن “كوريا الشمالية اختبرت الخميس صواريخ بالستية قصيرة المدى أصابت جزيرة مستهدفة”، مشيرة إلى أن ذلك “يثبت أن القوة التفجيرية للرأس الحربية التقليدية مطابقة لمتطلبات التصميم”

المصدر: ا ف ب

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