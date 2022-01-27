أبو شقرا لموقع المنار : الأسبوع المقبل سنشهد تحسناً بتوفر مادة المازوت

قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن ” سبب مشكلة المازوت الحالية في لبنان هو أن الدولة اللبنانية ومنشآتها التي تغطي 30% من السوق المحلي لم تستورد بواخر ولم تسلم منذ اكثر من شهر ونصف، وهذا ادى الى خلل في السوق”.

واضاف خلال تصريح لموقع المنار “هناك شركات تسلم المادة وهناك شركات أخرى لا تسلّم”.

ولفت أبو شقرا إلى ان الطلب زاد بكميات كبيرة بسبب العواصف والطقس البارد وحاجة الناس للتدفئة والبضاعة الموجودة لا تكفي .

واضاف “تواصلت مع رئيس تجمع الشركات وأصحاب الشركات وطالبتهم بالإسراع بملف البواخر الآتية إلى لبنان”.

وطمأن أبو شقرا أنه “مطلع الاسبوع المقبل ستصل بعض البواخر وسنشهد بعض التحسن بتوفر مادة المازوت”.

ولفت إلى ان”بعض المناطق تشهد تقنينا في الاشتراكات لان اصحاب المولدات لا يستطيعون تأمين الدولار الفريش لشراء مادة المازوت”.

المصدر: موقع المنار