الصحة الايرانية: اکثر من 14 الف إصابة و 30 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 14285 إصابة و 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 130 مليون جرعة.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 14285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 293 ألفا و 695 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 836 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1294 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 91 ألفا و 880 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 30 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 333 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 601 ألف و 957 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 873 ألفا و 978 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 15 مليونا و 936 ألفا و 852 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 130 مليونا و 412 ألفا و 787 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 44 مليونا و 418 ألفا و 963 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

وحسب التقرير هنالك مدينة واحدة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 8 في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 114 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبیا) و 325 مدينة الحالة الزرقاء (قلیلة الخطورة).

المصدر: وكالة فارس