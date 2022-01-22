الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج: عيناتا – الارز، كفردبيان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين – الهرمل، الهرمل – سير الضنية، معاصر الشوف – كفريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 08:54

الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج: عيناتا – الارز، كفردبيان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين – الهرمل، الهرمل – سير الضنية، معاصر الشوف – كفريا

منذ 32 mins 22 January، 2022
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