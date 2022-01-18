تحضيرات لوجستية استباقية في المتن الاعلى لمواجهة العاصفة الثلجية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 21:58

تحضيرات لوجستية استباقية في المتن الاعلى لمواجهة العاصفة الثلجية

منذ 1 ساعة 18 January، 2022
العاصفة هبة
لبنان

بدأت في المتن الاعلى التحضيرات اللوجتسية الاستباقية استعدادا لمواجهة العاصفة الثلجية التي ستضرب لبنان، حيث باشر رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة ورؤساء البلديات، بالتعبئة الاستباقية لمواجهة اي ظرف طارئ.
وفي هذا السياق، تم التواصل مع جهاز الصليب الأحمر والدفاع المدني ومستشفى الجبل ليكونوا على أتم الاستعداد للحالات المباغتة.

وعممت الإرشادات بضرورة التأهب لتقديم العون والدعم للأهالي في أي ظرف قد يواجههم، جراء العاصفتين المرتقبتين بحسب المعطيات التي تتوقع طقسا عاصفا ومثلجا على مدى الأيام العشرة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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