مصرع أربعة عمال بناء جزائريين بسقوط مصعد في ولاية وهران

لقي أربعة عمال بناء جزائريين، اليوم الثلاثاء، مصرعهم وأصيب عامل آخر بسقوط مصعد في بناية تحت الإنشاء بولاية وهران شمال غربي البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الحماية المدنية، “أنه وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، تدخلت وحداتنا العملية مدعومة، فرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة، بعد وقوع حادث يتمثل في سقوط مصعد ميكانيكي، لبناية في طور الإنجاز تتكون من ثلاثة عشر طابقا، بشارع زوج فوضيل بحي ميرامار وسط وهران”.

وقالت الحماية المدنية أنه “مباشرة بعد تلقينا لنداء النجدة، توجهت إسعافاتنا إلى عين المكان أين تم تسجيل وللأسف الشديد؛ وفاة أربعة عمال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 50 سنة، تم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي”.

كما تم حسب البيان، “إنقاذ عامل آخر يتواجد في حالة جد حرجة، أين تم إسعافه وتحويله على جناح السرعة، إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية تأمين العمارة”.

المصدر: سبوتنيك