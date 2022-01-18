الطقس في لبنان غدا الأربعاء ماطر بغزارة والرياح تصل الى حدود الـ100 كلم/س والثلوج تلامس الـ700 متر ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء، غائما اجمالا مع صباب كثيف على المرتفعات وامطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وياح شديدة تتجاوز سرعتها الـ100 كلم/س، بخاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ700 متر. يبقى التحذير من من سلوك الطرق الجبلية ومن تطاير اللوحات الاعلانية، وصيادي الاسماك من ارتفاع موج البحر الى حدود الـ5 امتار، كما يتوقع سقوط حبات البرد خلال النهار، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر و بارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث يتأثر تدريجيا بالعاصفة الثلجية HIBA، التي تحمل معها امطارا غزيرة وثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ600 متر، ورياح شديدة تصل الى حدود الـ100 كلم/س، وتستمر حتى ظهر الخميس حيث تنحسر تدريجيا وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم جزئيا فغائم مع اشتداد في سرعة الرياح التي تصل سرعتها الى حدود 100 كلم/س في المناطق الشمالية خلال الليل، مع وصول العاصفة الثلجية HIBA. تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق وتشتد غزارتها اعتبارا من فجر الاربعاء مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. يحذر من تساقط اللوحات الاعلانية وارتفاع موج البحر الذي يصل الى حدود 5 امتار.

الاربعاء: غائم اجمالا مع صباب كثيف على المرتفعات وامطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وياح شديدة تتجاوز سرعتها الـ 100 كلم/س، بخاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ700 متر. يبقى التحذير من من سلوك الطرق الجبلية ومن تطاير اللوحات الاعلانية، وصيادي الاسماك من ارتفاع موج البحر الى حدود الـ5 امتار، كما يتوقع سقوط حبات البرد خلال النهار.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة وثلوج خلال فترة قبل الظهر على ارتفاع 600 متر وما فوق بخاصة شمال البلاد. وتنحسر العاصفة HIBA اعتبارا من بعد الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشديد، ما يؤدي الى جليد على ارتفاع 600 متر خلال الليل، لذا يحذر من خطر الانزلاق.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة متدنية صباحا يتبعها ارتفاع طفيف خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 700 متر وما فوق، خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل، لذا يبقى التحذير من خطر الانزلاق قائما.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 4 الى 14 درجة، فوق الجبال من -1 الى 6 درجات، في الداخل من -1 الى 5 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و45 كلم/س، تشتد خلال الليل لتصل الى 100 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: جيد اجمالا يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

– حال البحر: مائج الى هائج.

– حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام