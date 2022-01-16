وزير النفط الايراني: صادراتنا حققت نمواً ملموساً

قال وزير النفط الايراني جواد اوجي ان صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية والغاز والبتروكيمياويات حققت نموا ملموسا خلال الاشهر العشرة الماضية.

وقال جواد أوجي، في تصريحه للصحفيين على هامش اجتماع لجنة موائمة الموازنة العامة البرلمانية الايرانية: تؤكد الاحصاءات على ارتفاع ملموس لعوائد مبيعات النفط والمكثفات الغازية والغاز والمشتقات النفطية والبتروكيمياويات خلال الاشهر العشرة الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف: نبذل جهودنا لرفع مبيعات النفط الى مليون و 200 الف برميل نفط يوميا خلال العام المقبل بفضل توظيف جميع الطاقات وتحديد الاسواق المرتبطة.

المصدر: وكالة انباء فارس