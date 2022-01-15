كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين من قطار في البحر الشرقي

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت إن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات يوم أمس، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن هدف التدريبات تمثل في “التحقق والحكم على القدرة القتالية الفعلية للوحدة الصاروخية القائمة على السكك الحديد في مقاطعة بيونغان الشمالية”.

وأوضحت الوكالة أن الوحدة الصاروخية تلقت مهمة إطلاق الصواريخ في وقت قصير من هيئة الأركان العامة في صباح يوم الجمعة قبل أن تنتقل بسرعة إلى موقع التدريب وضربت بدقة الهدف المحدد في البحر الشرقي بصاروخين تكتيكيين موجهين.

وقالت الوكالة إن عملية الإطلاق الصاروخية التي جرت الجمعة “أظهرت قدرة عالية على المناورة ونسبة نجاح مرتفعة”، مضيفة أن نقاشات جرت حول “إقامة نظام تشغيل صاروخي بالسكك الحديد في كل أنحاء البلاد”.

وأفادت الوكالة بأن قادة من الجيش الشعبي الكوري وكبار المسؤولين في أكاديمية علوم الدفاع أشرفوا على التدريبات، ولكنها لم تذكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: وكالات