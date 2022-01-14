الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالاًُ على أشخاص للقيام بأعمال شغب وتخريب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 15:32

الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالاًُ على أشخاص للقيام بأعمال شغب وتخريب (روسيا اليوم)

منذ 25 mins 14 January، 2022
أخبار موقع المنار

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