موجة شديدة الحرارة تجتاح أستراليا الأعلى منذ عقود

تجتاح الساحل الشمالي الغربي لأستراليا موجة شديدة الحرارة لم تشهدها البلاد منذ 62 عاما وناشدت السلطات الأسترالية المواطنين بعدم الخروج يوم الجمعة، بسبب موجة شديدة الحرارة تجتاح الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وتجاوزت درجة الحرارة في تلك المنطقة وفق السلطات الأسترالية 50.7 درجة مئوية، مسجلة أعلى مستوى في 62 عاما.

وحذّر علماء وناشطون في مجال المناخ، من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة الوقود الأحفوري، يقترب من الخروج عن السيطرة.

وكشفت بيانات من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي هذا الأسبوع، أن السنوات التي سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق كانت جميعها في العقد الماضي، مشيرين إلى أن 2021 سادس أعلى الأعوام حرارة، حسبما نقلت “رويترز”.

وتعد أستراليا أحد أكبر دول العالم من حيث كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها ترفض تخفيض اعتمادها على الفحم أو الصناعات التي تستخدم مصادر الوقود الأحفوري الأخرى، قائلة إن ذلك سيكون على حساب تسريح العمال.

المصدر: مواقع