رئيس وزراء أستراليا: الحكومة الإسرائيلية أقرت بالمسؤولية عن مقتل موظفي الإغاثة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 03:28
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العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ 179 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أمريكي وأوروبي
منظمة إنقاذ الطفولة: 346 ألف طفل بغزة دون الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية وسط تدهور الوضع الكارثي في القطاع
مديرة برنامج الغذاء العالمي: الهجوم على عمال الإغاثة مرفوض وسلامتهم وسلامة متلقي المساعدات أمر بالغ الأهمية
الخارجية البريطانية تستدعي السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة وتطالب تل أبيب بتحقيق فوري
القيادي في حماس محمود مرداوي: إن لم تكن المقترحات الجديدة متضمنة إجابات حقيقية فإنها تبقى مضيعة للوقت
مرداوي: العدو يراوغ ولا يقدم أي مقترحات بالملفات الأساسية ويريد صفقة أسرى فقط والمقاومة تصر على كل الملفات
اللواء احتياط في جيش الاحتلال اسحاق بريك: مقولة نتنياهو حول القضاء على حماس "شعار أجوف" وسيؤدي إلى أن نفقد الأسرى
كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وقوة صهيونية متحصنة في أحد المباني بقذيفة "TBG" شرق دير البلح
مجاهدو سرايا القدس يستهدفون آلية عسكرية من نوع "ميركافاه 4" في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان
سرايا القدس -كتيبة جنين تستهدف معسكر سالم العسكري الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص
كتيبة طولكرم تسيطر على آلية عسكرية للسلطة الفلسطينية على خلفية اشتباكات بعد إطلاق السلطة النار تجاه مطاردين للاحتلال
استشهاد المقاوم للاحتلال الإسرائيلي معتصم العارف من مخيم نور شمس في طولكرم بعد أيام من إصابته برصاص أجهزة السلطة
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل المطارد من قبل الاحتلال جعفر عبد الرازق "كوبو" من منزله في بلدة طوباس في محيط نابلس
الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: 45 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى مساء الثلاثاء
القسام تنعى الشهيد محمد رضا زاهدي وإخوانه وتشيد بدوره في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال ودوره البارز في "طوفان الأقصى"
المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يجتمع برئاسة السيد رئيسي ويتخذ القرارات اللازمة حول الاعتداء على القنصلية في دمشق
السيد رئيسي: هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعاً وعلى الصهاينة أن يعلموا أنهم سيواجهون تعزيز جبهة المقاومة
طهران تطلب من مجلس الأمن ادانة الهجوم على القنصلية وعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي
وزارة الخارجية الإيرانية: الكيان يتحمل تداعيات الاعتداء على مقرنا في دمشق ولن نتراجع ذرة واحدة عن دعم الشعب الفلسطيني
الرئيس السوري: ما قام به الكيان الصهيوني من استهداف لبعثة دبلوماسية ليس بالأمر المستغرب فهذا الكيان بني على القتل
الأسد في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني: الإبادة الجماعية والمجازر في غزة منذ أكثر من 6 أشهر أوضح دليل على همجية الكيان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: استهداف الكيان الصهيوني للقادة الشهداء في سوريا هو دليل ضعف وليس دليل قوة
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة لن تتأثر بهذه الاعتداءات الجبانة وستواصل عملها بكل قوة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف "هادي" من الخيام في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية: عملية "غشرهازيف" رد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة وآخرها على بلدة يارين
تواصل التظاهرات في محيط سفارة العدو في عمان إسناداً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال وللمطالبة باسقاط اتفاقية "وادي عربة"
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
رئيس وزراء أستراليا: الحكومة الإسرائيلية أقرت بالمسؤولية عن مقتل موظفي الإغاثة في غزة
منذ 1 ساعة
3 April، 2024
عاجل
استراليا
غزة
كيان العدو
موظفو الاغاثة
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