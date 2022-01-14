طقس اليوم الجمعة غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة

سيطر طقس متقلب وماطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اعتبارا من ظهر الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا حتى مساء الأحد (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و١٩ درجة مئوية).

الطقس المتوقع في لبنان اليوم الجمعة، غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات، كما وتنشط الرياح وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية. وكذلك تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتلامس الـ ١٢٠٠ متر ليلا، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق وبخاصة خلال فترة قبل الظهر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام