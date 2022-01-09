اليمن: العدوان خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن الاحد غارات على عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “الطيران الغاشم شن 30 غارة على مديرتي عين وعسيلان”، وتابع “في مأرب شن طيران العدوان 14 غارة منها 12 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي وغارتين لطيران على مديرية الجوبة”.

واضاف المصدر “شن طيران العدو غارتين على البقع والأجاشر قبالة نجران وغارة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف”، وتابع “استهدف طيران العدوان شبكات الاتصالات بمحافظتي عمران وصعدة بعدد من الغارات”.

من جهة ثانية، قال مصدر يمني إن “قوى العدوان ارتكبت 107 خروق بينها استحداث تحصينات قتالية وتحليق للطائرات الحربية والتجسسية”، ولفت الى ان “من بين الخروقات 21 خرقا للعدوان بقصف مدفعي و72 بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله