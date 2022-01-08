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January 8 2022 - 22:22

بالفيديو.. القوات اليمنية توثق نقل الاسلحة على متن السفينة الاماراتية

منذ 1 ساعة 8 January، 2022
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اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

عرضت القوات المسلحة اليمنية صورا توثق عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي خلال الفترات الماضية مع تفاصيل الرحلات العسكرية من موانئ العدوان إلى اليمن.

واظهرت المشاهد بيانات لتاريخ السفينة وتوقيعها عقداً مع القوات البرية السعودية لنقل المعدات العسكرية والجنود بحراً. واشار العرض الى انه ومنذ اب الماضي تم اخفاء وتشفير معظم بيانات السفينة عن الاقمار الصناعية ومواقع النقل البحرية العالمية.

واوضحت الصور الاليات العسكرية من زوارق حربية وعربات عسكرية وحافلات الجنود والمعدات العسكرية والحاويات التي نقلتها السفينة الامارتية لصالح قوى العدوان على اليمن بالاضافة الى تواريخ وتفاصيل تلك الشحنات العسكرية بالوثائق والخرائط.

 

المصدر: موقع المنار

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