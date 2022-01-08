قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة في بلدة الرام بالقدس المحتلة (قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2022 - 17:02

قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة في بلدة الرام بالقدس المحتلة (قناة الأقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 8 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح