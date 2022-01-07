إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي عند مدخل البيرة بالضفة المحتلة

أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي الجمعة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطي في صدره خلال المواجهات، التي أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين”، وتابعت “انطلقت المسيرة إسنادا للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل 3 أيام إلى مستشفى برزلاي الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي”.

ولفتت المصادر الى انه “تم تسجيل عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب المشاركين في المسيرة في محاولة لتفريقهم”.

المصدر: وكالة وفا