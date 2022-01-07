اليمن: العدوان خرق اتفاق التهدئة بالحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الجمعة 68 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات شبوة ومأرب وحجة والجوف اليمنية.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان الغاشم شن 45 غارة جوية على مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة”، واضاف أن “إحدى الغارات استهدفت شاحنة على الطريق العام الرابط بين بيحان وحريب مأرب وأدت إلى استشهاد مواطن”، وتابع أن “طيران العدوان شن 16 غارة جوية على منطقة البلق في مديرية الوادي و3 غارات على مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب”.

ولفت المصدر الى أن “طيران العدوان شن غارتين على مزارع المواطنين في منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة وغارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

من جهة ثانية، قال المصدر إنه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان 126 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

المصدر: فلسطين اليوم