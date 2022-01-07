الرئيس الايراني: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا ببركة دماء الشهداء

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن”مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا وباعثا على الكثير من الامل، وذلك بفضل تضحيات ودماء الشهداء”.

وأشار السيد رئيسي في تصريحه اليوم الخميس في طهران لدى مشاركته في مراسم تشييع 150 شهيدا من الشهداء مجهولي الهوية، أن”رسالة الشهداء تتمثل بالعبودية لله وخدمة الناس وتحديد العدو ومقارعته وأن هذه الرسالة مقاربة لحل مشاكل البلاد والناس”.

وشدد على”ضرورة أخذ الدروس والعبر من تشييع الشهداء للتمكن من تقديم الخدمة الخالصة والتصدي لتغلغل العدو الذي يمثل خطرا هاما”.

واكد أنه”ببركة دماء الشهداء فان جميع المشاكل ستحل قطعيا، وأن مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا وباعثا على الكثير من الامل”.

المصدر: ارنا