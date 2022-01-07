الرئيس بري إستقبل المديرالعام لوزارة الإقتصاد وعرض لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة مع رئيس الإتحاد الوطني للاعاقة

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر .

كما إستقبل رئيس الإتحاد الوطني للإعاقة الشيخ إسماعيل الزين وأعضاء الهيئة الادارية للإتحاد ورئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية سلوى الزعتري، وجرى عرض لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة لاسيما دفع المستحقات العائدة للجمعيات التي تعنى برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والحالات الإجتماعية ورفع كلفة بدل الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الإطار من ضمن موازنة عام 2022 .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام