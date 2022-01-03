العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا واستدعى 7 آخرين في القدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين عددا من الفلسطينيين وسلمت آخرين استدعاءات لمقابلة مخابراتها في القدس المحتلة، فيما أصدرت حكما بالسجن 9 أشهر على شاب آخر.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة واعتقلت 4 شبان منها، بعد محاصرة بناية سكنية بالقرب من دار الإفتاء في البلدة”.

وتابعت المصادر ان “قوات العدو سلمت عددا من الشبان من بلدة العيساوية شمال شرق القدس استدعاءات للتحقيق في في أحد مقراتها بشارع صلاح الدين، عرف منهم: مفيد عبيد، قصي داري، ونضال فروخ”.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة صهيونية “حكما بالسجن 9 أشهر بحق الشاب المقدسي بركات الزعتري من حي وادي الجوز”، كما مدد العدو اعتقال الشاب المقدسي خطاب الشرباتي حتى الخميس القادم بعد اعتقاله صباح الاثنين من منزله.

المصدر: فلسطين اليوم