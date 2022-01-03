الشيخ حمود استقبل الشيخ قاووق والمستشار الثقافي الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2022 - 08:48

الشيخ حمود استقبل الشيخ قاووق والمستشار الثقافي الإيراني

منذ 2 ساعة 3 January، 2022
الشيخ ماهر حمود
لبنان

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، ووالمستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت عباس خامي يار، بحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وعضو بلدية حارة صيدا الحاج احمد محمد الجبيلي.

وكانت مناسبة للحديث في “الاوضاع العامة واهمية ذكرى الشهيد سليماني في تصحيح مسار الامة، والموقف الايراني الثابت في مواجهة الصهيونية، خصوصا بعد ارسال صواريخ اقمار صناعية متطورة الى الفضاء، عدا عن الاستعداد العسكري الدائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة