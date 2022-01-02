الاحتلال يستهدف عدة نقاط في قطاع غزة

نفذت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” بعد منتصف ليل السبت غارات غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وافاد مراسل المنار ان طائرات العدو استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة كما قصفت نقطة رصد للمقاومة شمال قطاع غزة.

واشار ان المقاومة الفلسطينية اطلقت نيران المضادات باتجاه طائرات العدو واستهدفت الطيران المروحي الذي اغار على قطاع غزة بصاروخين من نوع “سام 7”.

وأفادت وكالة فلسطين اليوم ان الطيران الحربي أطلق 5 صواريخ على الأقل على موقع القادسية ولم يرد وقوع إصابات في المكان، واستهدفت المدفعية نقطة للضبط الميداني شمال بيت لاهيا، دون وقوع اصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “شنت طائرات ومروحيات حربية قبل قليل غارات جوية على مجموعة من الأهداف تابعة لحماس في خانيونس”.

وأضاف: “الدبابات الاسرائيلية قصفت نقاطا عسكرية على الحدود مع قطاع غزة”.

وأشار الناطق ان ذلك رد على إطلاق الصاروخين صباح اليوم نحو “شواطئ غوش دان”، محملًا حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار + وكالة فلسطين اليوم