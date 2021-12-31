رئيسي: عظمة ما قام به الشهيد سليماني تتضح اكثر فاكثر يوما بعد يوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2021 - 12:12

رئيسي: عظمة ما قام به الشهيد سليماني تتضح اكثر فاكثر يوما بعد يوم

منذ 1 ساعة 31 December، 2021
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان “الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) وفروا الامن للمنطقة بتضحياتهم وبسالتهم”، ولفت الى ان “اوضاع اميركا بالمنطقة اليوم بانها في ذروة الهزيمة”.

وقال رئيسي إن “عظمة ما قام به الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهداء المدافعون عن مراقد اهل البيت (ع) تتضح اكثر فاكثر يوما بعد يوم”، واضاف ان “اداء هؤلاء الشهداء في الصمود والمقاومة امام الظلم والجور هو امتداد لتيار عاشوراء ومصداق بارز لمظاهر نهضة عاشوراء الحسين (ع)”.

وتابع رئيسي “حينما كان المقاتلون والقائد سليماني حاضرين في الساحة لم يكن الكثيرون يعرفون حقيقة داعش وكانوا يتصورون بان القضية متعلقة بسوريا في حين كان هدفهم هو ضرب الامن في المنطقة وان يقفوا بوجه الاسلام”، واشار الى ان “أعمال التكفيريين بعيدة كل البعد عن الاسلام وقيمه وأعمالهم كانت صهيونية الطابع لان الانسان المسلم لا يدمر منازل الناس ولا يذبحهم ولا يقتل اطفالهم”.

المصدر: ارنا

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