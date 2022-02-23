رئيسي : المكتب التجاري الايراني في قطر سيفتتح قريبا

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بعد عودته من الدوحة مساء الثلاثاء ، انه سيتم افتتاح المكتب التجاري الايراني في قطر قريبا، مشيرا الى توقيع 14 اتفاقية للتعاون بين البلدين خلال الزيارة.

وصرح رئيس الجمهورية للصحفيين بعيد عودته: ان هذه الزيارة جاءت لتحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين دول الجوار، والثاني هو حصة إيران في اقتصاد المنطقة وتجارتها.

واشار إلى اللقاءات التي عقدت مع أمير قطر ورؤساء ومسؤولي الدول الاخرى قال رئيسي: تم في هذه اللقاءات البحث في قضايا التجارة والاقتصاد والطاقة والثقافة، وخاصة موضوع الاستثمار، من خلال تحديد الحجم النهائي المقرر استثماره.

واضاف الرئيس الايراني: كما عقدنا لقاء مع الناشطين الاقتصاديين في قطر كانوا على استعداد تام للعمل الاقتصادي والتجاري مع إيران والاستثمار في بلادنا.

وقال رئيسي: انه على هامش اجتماع قمة منتدى الغاز، عقدت اجتماعات مع الأعضاء المشاركين في المنتدى، نوقشت فيها القضايا الثنائية والتعاون الذي يمكن القيام به وكانت اجتماعات مفيدة.

المصدر: وكالة ارنا