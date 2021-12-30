ایران تطلق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية “سيمرغ”

أعلن أحمد حسيني متحدث الشوؤن الفضائية بوزارة الدفاع الايرانية، عن اطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ ” سيمرغ” الحامل للاقمار الصناعية. وأوضح حسيني في تصريح الخميس، أن بعد توصل ايران الى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية اطلاق الاقمار الصناعية عبر صاروخي ” سفير” و”قاصد” الحاملين للاقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الايرانية مشروع تطوير قاعدة الامام الخميني (رض) الفضائية وحامل الاقمار “سيمرغ”.