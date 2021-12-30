ایران تطلق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية “سيمرغ” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2021 - 13:10

ایران تطلق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية “سيمرغ”

منذ 32 mins 30 December، 2021
حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ
ايران - عربي وإقليمي

أعلن أحمد حسيني متحدث الشوؤن الفضائية بوزارة الدفاع الايرانية، عن اطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ ” سيمرغ” الحامل للاقمار الصناعية. وأوضح حسيني في تصريح الخميس، أن بعد توصل ايران الى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية اطلاق الاقمار الصناعية عبر صاروخي ” سفير” و”قاصد”  الحاملين للاقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الايرانية مشروع تطوير قاعدة الامام الخميني (رض) الفضائية وحامل الاقمار “سيمرغ”.

وحول أداء حامل الاقمار “سيمرغ” أكد المتحدث أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الاقمار الصناعية تمت بنجاح وبالتالي تحققت الاهداف البحثية المستهدفة في عملية الاطلاق. واشار حسيني أن المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولاول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة اطلاق 7350 مترا بالثانية. وبيّن أن معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم احصاؤها كاملاً عبر عملية الاطلاق.

المصدر: فارس

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