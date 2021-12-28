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December 28 2021 - 09:44

كورونا في ألمانيا.. تسجيل 21080 إصابة جديدة و372 وفاة

منذ 52 mins 28 December، 2021
استمرار تراجع وتيرة تفشي كورونا في ألمانيا
أخبار دولية - المانيا

سجلت السلطات الصحية الألمانية 372 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 21080 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في البلاد منذ انتشار الجائحة إلى 7026369 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 110805 حالة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور الجديد “أوميكرون” ستشهد زيادة حادة في الأيام المقبلة.

وناشد لاوترباخ المواطنين اتخاذ تدابير لتجنب الإصابة خلال احتفالات عيد الميلاد.

المصدر: وكالة رويترز

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