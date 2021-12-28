البراكس: رفع المركزي سعر صرف الدولار لاستيراد 85% من البنزين السبب الرئيسي لارتفاع الصفيحة

لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان انه “كما الجدول السابق، قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين من 22100 الى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل الى 335800 ليرة”.

وقال البراكس “أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا احتسب 27300 بدلا من 27000 ليرة. فلو بقي سعر صرف الدولار على ما كان عليه لكنا شهدنا تراجعا في سعر الصفيحة لان سعر الكيلوليتر المستورد احتسب بسعر 571.20 دولارا بدلا من 574.47 دولارا أي بتراجع 3.27 دولارا”.

وختم: “أما كيلو ليتر المازوت فتراجع 8 دولارات من 597 دولارا الى 589 دولارا. ولان سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، لم تتراجع صفيحة المازوت الا 900 ليرة وارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام