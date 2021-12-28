اعتقال 29 شخصا يشتبه بسعيهم للإطاحة بالحكومة في أوغندا

قالت الشرطة الأوغندية الاثنين إنها اعتقلت 29 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة متمردة تشكلت مؤخرا وتسعى للإطاحة بحكومة الرئيس يوويري موسيفيني.

وأضافت الشرطة أن الجماعة، التي تحمل اسم “ائتلاف أوغندا من أجل التغيير”، أقامت معسكرات تدريب في وسط البلاد، ودبرت هجمات أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل من أفراد الشرطة هذا الشهر. وأشارت أيضا إلى سرقة بنادق.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم “تلقوا تدريبات على الأسلحة وتدريبات عسكرية في معسكرات متمردي ائتلاف أوغندا من أجل التغيير”.

وأشار البيان إلى أنهم “انضموا إلى صفوف الجماعة المتمردة بنية الإطاحة بالحكومة”.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم قالوا إن نتيجة الانتخابات هي التي دفعتهم للانضمام إلى الجماعة، وحذرت سياسيين لم تذكر أسماءهم مما وصفته بخطط “لإحداث انهيار مجتمعي وإطلاق شرارة انتفاضة أو حرب أهلية”.

المصدر: وكالة رويترز