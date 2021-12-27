اليمن : طيران العدوان يستهدف بغارتين احياء سكانية غرب العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 05:40

اليمن : طيران العدوان يستهدف بغارتين احياء سكانية غرب العاصمة صنعاء

منذ 3 ساعة 27 December، 2021
عدوان
اليمن - عربي وإقليمي

شن طيران العدوان السعودي الامريكي غارتين على غرب العاصمة صنعاء مساء أمس الاحد، وأفاد موقع المسيرة  بأن” الغارتين استهدفتا الحي الليبي في منطقة عصر مديرية معين غرب العاصمة”.
وأشار الموقع الى”وقوع اضرار متفاوتة في منازل المواطنين وحالات فزع وهلع في اوساط الاطفال والنساء جرى اسعاف عدد منهم الى المستشفيات”.

وافاد احد سكان الحي بنقل عدد من الاطفال الى المستشفيات بنتيجة حالة الخوف التي اصيبوا بها ، فيما عانى بعضهم حالات إغماء.
أهالي الحي نددوا بجرائم العدوان في استهداف الاحياء السكنية بالعاصمة صنعاء امام نظر الامم المتحدة ومجلس الامن .

المصدر: المسيرة

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