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December 26 2021 - 12:40

تحذيرات في بلجيكا من “أوميكرون” وتفشيه الكبير

منذ 3 ساعة 26 December، 2021
تحذيرات في بلجيكا من "أوميكرون" وتفشيه الكبير
أخبار دولية - بلجيكا

أعلن مركز أزمات الوباء البلجيكي أن سلالة أوميكرون أصبحت السلالة المهيمنة في البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام. وقال المتحدث باسم مركز أزمات الوباء البلجيكي، إيف فان لاتيم، إن سلالة أوميكرون COVID-19 أصبحت السلالة المهيمنة في البلاد بحسب ما ذكرته “The Brussels Times”.

وأشار عالم الإحصاء الحيوي غيرت مولينبيرجس إلى أن هذه السلالة ستشكل 90-95٪ من جميع الإصابات الجديدة بحلول العام الجديد. في سياق متصل وبسبب تفشي أوميكرون، أجبرت السلطات البلجيكية على فرض قيود جديدة، منها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الحفلات، وحظرت دخول المتفرجين للأحداث الرياضية، وغيرها من القوانين كارتداء الأقنعة للحد من انتشار الفيروس.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا B.1.1.529 في بلجيكا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: روسيا اليوم

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