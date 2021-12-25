رئيس منظمة الطاقة الذرية: اتخذنا جميع الإجراءات للتصدي لاي هجمات إلكترونية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن أنظمة المنشآت النووية الإيرانية آمنة واتخذنا كل التدابير للتصدي لأي هجمات إلكترونية على منشآتنا النووية.

واضاف إسلامي لوكالة ريا نوفوستي: جميع الدول تولي اهتماما كبيرا لضمان سلامة محطات الطاقة النووية لديها ونحن ايضا بفضل الإجراءات التي اتخذناها، أصبحت جميع أنظمتنا آمنة، وجميع نقاط ضعفها تحت السيطرة، معربا عن امله بأن تخيب هذه الإجراءات الصارمة التي تتخذها ايران لضمان سلامة بنيتها التحتية النووية آمال الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بهذه المنشأت.

كما اكد إسلامي بأن إيران لا تنوي رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لاكثر من 60 بالمائة، قائلا إن جميع أهداف إيران في تخصيب اليورانيوم هي تلبية احتياجات البلاد الصناعية واحتياجات المستهلكين الإيرانيين لبعض السلع الخاصة.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية أن جميع أنشطتنا النووية تتم في إطار الاتفاقيات والأنظمة واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالب اسلامي شركة “روس أتوم” المملوكة من الحكومة الروسية التسريع في بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، والذي تأخر انشائهما نحو عامين عن الجدول الزمني المحدد.

واضاف تأخر إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر لتوليد الكهرباء حوالي 23 شهرا … نتوقع من شركة “روس أتوم” الإسراع في تنفيذ المشروع وفق الخطة المتفق عليها للتعويض عن التأخيرات.

واكد اسلامي ان إيران سددت جميع ديونها لروسيا لبناء الوحدة الاولى من محطة بوشهر النووية.

كما أعلن اسلامي عن استعداد إيران لإنتاج الوقود النووي واستخدامه في محطة بوشهر لتوليد الطاقة في المستقبل القريب، قائلا: اجرينا محادثات مع شركة “روس أتوم” بشأن استخدام الوقود النووي الإيراني في محطة بوشهر.

المصدر: وكال ارنا