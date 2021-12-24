خطبة الجمعة لسماحة الشيخ علي دعموش 24-12-2021

كيف يبدأ المؤمن سنته الجديدة؟

وَهَذا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، إنْ أحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْدٍ، وَإنْ أسأْنَا فَارَقَنَا بِذَمٍّ.

أللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَآلِه، وارْزُقْنا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَاعْصِمْنا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِكِابِ جَرِيرَةٍ أوِ اقْتِرافِ صَغِيرَةٍ أوْ كَبِيرَةٍ، وَأجْزِلْ لَنَا فِيهِ مِنَ الحَسَنَاتِ، وَأخْلِنا فيهِ مِنَ السَّيِّئاتِ، وَامْلأْ لَنَا مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَمْداً وشُكْراً وَأجْراً وَذُخْراً وَفَضْلاً وَإحْساناً.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَوَفِّقْنا في يَوْمِنَا هَذا وَلَيْلَتِنَا هَذِهِ وَفِي جَمِيعِ أيَّامِنَا، لاسْتِعْمَالِ الخَيْرِ، وَهِجْرانِ الشرِّ، وَاتِّبَاعٍ السُّنَنِ، وَمجانَبَةِ البِدَعِ، والأمْرِ بِالمَعْروفِ وَالنَّهْي عَنِ المنْكَرِ، وَحِياطَةِ الإسْلاَمِ، وَانْتِقَاصِ البَاطِلِ وَإذْلالِهِ، وَنُصْرَةِ الحَقِّ وَإعْزَازِهِ، وَإرْشَادِ الضَّالِّ، وَمُعَاوَنَةِ الضّعِيفِ، وَإدْرَاكِ اللَّهِيفِ.

نحن على ابواب سنة جديدة، فكيف نبدأ سنتنا الجديدة ؟ وكيف نسير ونخطو ونستمر فيها ؟

هل نبدأ فيها باللعب واللهو والعبث، ونستمر فيها بعيدا عن الوعي والطاعة والالتزام بالقيم كما يفعل البعض منا وكما كانت السنة الماضية بالنسبة للبعض منا ،فتجيء السنة بعد السنة وتسقط سنوات العمر، كما تتساقط الأوراق كلّها في الخريف، فيموت الإنسان بعد حياة طويلةٍ أو قصيرة، من دون أن يصنع شيئاً لحياته أو يقدّم عملاً لآخرته؟

إنه وُلِدَ من دون أن يختار حياته، ويعيش من دون أن يخطِّط لأعماله فيها، بل يخضع لتخطيط الآخرين الذين يصنعون له فكره، ويخططون له دربه وبرنامجه في الحياة، ويثيرون في داخله إحساسه وشعوره، فهو يفكر كما يفكرون، ويشعر كما يشعرون، ويسير كما يسيرون، كريشةٍ في مهبّ الريح، أو كخشبة في مجرى التيار، ثم يموت من دون إحساسٍ بالزمن ووعيٍ لثقل المسؤولية فيه، فإذا وجّه إليه وإلى أمثاله السؤال: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ* قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ} (المؤمنون:112-113)، لأنّ العمر اللاهي العابث المستغرق في غيبوبة الغفلة، لا يزيد عن يومٍ واحدٍ مستمرّ لا حركة فيه تؤكدّ الفواصل، ولا تجديد فيه يثير الانتباه؟! أو تكون البداية واعيةً مفتوحةً على كلّ ما في الحياة من مسؤولياتٍ تتّصل بالدنيا في واجباتها بخلافة الإنسان في الأرض، ودوره فيها في الشؤون الخاصة المرتبطة بالذات، أو في الشؤون العامة المرتبطة بالناس كلّهم والحياة كلّها.

مسؤولية الإنسان المؤمن:

فالإنسان المؤمن هو إنسانٌ مفكر، يحرّك عقله في كلّ مفردات الفكر المتصلة بالوعي للكون في عظمته، ودقة أسراره، وخفايا أوضاعه، مما يطلّ به على عظمة الله في خلقه وإبداعه وتنظيمه وتدبيره، وينتهي به إلى أن يتعرف مسؤولياته في كلّ أموره المتعلقة بحياته وحياة الآخرين.

وهو إنسان واعٍ لكلّ ما حوله ومن حوله من خلال وعيه لدوره في الكون على أساس طاقته في علاقتها بحجم واجباته، ولذلك فإنّه يخطط لتنظيم الواقع كلّه، لتكون أيامه خاضعةً للعناوين الفكرية والأخلاقية والروحية والعملية التي تمثل المنهج في مبادئه، والخطّ العريض لكلّ قضاياه، فقد تتنوع حركة الأهداف تبعاً لتوزيع المراحل وتكاملها في تحقيقها، وقد تتصل بالواقع بشكلٍ مباشرٍ، وهكذا يكون معنى الزمن مشدوداً إلى معنى الحركة في إنسانية الإنسان، حتى يتأنسن الزمن في معناه.

إنّه يفكّر في أنّ وجوده ليس منفصلاً عن الناس من حوله، وعن الواقع الذي يحيط به، وأنّه مسؤول عن كلّ أعماله وأقواله وأوضاعه، ما يفرض عليه أن يضع لكل لحظةٍ زمنيةٍ صغيرةٍ أو كبيرةٍ حساباً خاصاً، وهو – بذلك – ليس مفصولاً عن النظام الكوني، بل هو جزء منه يتفاعل معه ويتأثر به ويؤثر فيه، وينطلق في خطوطه، ليركّز حركة الإنسان في الجانب الحركي منه.

حركة الإنسان في الزمن:

وفي ضوء هذا، كان المنهج الإسلامي التربوي يعمل على التخطيط لبداية اليوم الإنساني في بداية اليوم الزمني، ليتحسس الإنسان وجوده كجزء من الوجود الكوني، وحركته كجزء من حركة الإنسان في الوجود الإنساني العام، وليعيش الإحساس بأنه مخلوق الله وعبده الخاضع له في تكوينه، فلا بدّ من أن يكون خاضعاً له في تشريعه، وأنّه ليس موجوداً مستقلاً أو كائناً منفصلاً عن المخلوقات الأخرى، فالكلّ خاضع لتدبير الله، ومنفعل بإرادته، وسائرٌ في خطّ هداه.

ولذلك كان المطلوب أن يعطي الإنسان للزمن مضمون عقله وروحه وقلبه وشعوره وحركته، فيكون الزمان بما يعطيه الإنسان، زمان خير أو شرّ، أو صلاح أو فساد، أو تقدم أو تأخر. بهذا تتميز مرحلة زمنية عن مرحلة زمنية أخرى في المعنى الكامن فيها، من خلال نشاط الإنسان فيها بما يصدر منه، بحيث يتّحد الزمن في الإنسان، فيكون عمره ووجوده، كما يتحد الإنسان في الزمن، فيكون عمقه وروحه وحركته، وهكذا يكون الإنسان كائناً زمنياً كما يكون الزمن معنى إنسانياً.

ولذلك أراد الله للإنسان أن يستقبل صباحه ومساءه بالتسبيح والتحميد، لينفتح تصوره على عظمة الخالق في ما يوحي به تسبيحه من أسرار عظمته ومواقع قوته، وفي ما يتضمنه تحميده من صفات حمده، وهكذا جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (ق:39) وأضافت إلى ذلك عمق الزمن اليومي {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} (ق:40)، حتى يكون الزمن في حركته وعياً لله في عظمته وحمده.

وهذا ما نلاحظه في التوقيت اليومي الزمني للصلاة، فهناك صلاةٌ للفجر تطلّ بالإنسان على آفاق الله في بداية يومه العملي، لتكون الصلاة بداية عمله، فتكون كلّ لحظاته الزمنية في أعماله الأخرى صلاةً متجسدةً في الخضوع لله والامتثال لأوامره ونواهيه، مما يحصل عليه من معانيها وإيحاءاتها، وهناك صلاةٌ للظهر والعصر، تتوسط اليوم النهاري لتراقب حركة السير فيه، وما يستجدّ فيها من انحرافات عن الخط المستقيم، فتحتويها بالروحية التي يعود الإنسان فيها إلى ربّه، فلا يمتد به الانحراف ليمضي به بعيداً، وهناك صلاةٌ للمغرب والعشاء يبدأ بها ليله في أوائله، ويستغرق بها في كثافة ظلامه، حتى يكون ليله إلهياً لا يستسلم فيه لشهواته ولذّاته في الحرام من خلال ما قد يوحي به الليل من حرية في ممارسة المحرمات في ظلامه الساتر للأفعال المنحرفة مما قد يخجل منه الإنسان في النهار، وبهذا تكون الصلاة حزاماً روحياً يحيط بوجود الإنسان في يومه وليلته، فلا يذهب بعيداً عن انحرافه، حتى يشدّه إلى الاستقامة من جديد في عملية جذب روحي يعيده إلى الله من جديد.

النقد الذاتي في حركة الزمن:

وإذا درسنا التراث الروحي العبادي، نجد فيه الكثير من الأعمال المستحبة التي تتنوع في مضامينها في التعبير عن حركة ذكر الله في الإنسان، وعن التصورات الإنسانية حول العلاقة بالله في الطاعة والمعصية، والحسابات النقدية التي يستغرق فيها الإنسان في حساب ِأعماله وأقواله وأوضاعه، ليدخل في عملية نقدٍ ذاتي لكلّ حياته في الماضي من أيامه، ليخطط – من خلال وعيه للصالح منها والفاسد – لما يستقبله من العمر في امتداد الزمن، وهذا ما نلاحظه في الأدعية المتكررة في هذا الاتجاه.

منها الدعاء المأثور:

اللهمّ مَن أمسى وأصبح وله ثقةٌ ورجاءٌ غيرك، فإنّي أمسيتُ وأصبحتُ أنتَ ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فصلِّ على محمد وآله، واقضِ لي بخيرها عاقبةً، ونجّني من مضلاّتِ الفتنِ ما ظهرَ منها وما بطنَ، وبارِك في ما أعطيتني يا كريم، يا مَن يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمّني مّما أنا فيه من أمور الدنيا والآخرة يا أرحمَ الراحمين.

نلاحظ في هذا الدعاء، أنّ الإنسان يدخل في مقارنة بين الذين يمنحون ثقتهم في كلّ أمورهم للخالق، بحيث يفوِّضون إليه أمورهم ويتوكًّلون عليه لأنّه المهيمن على الأمر كلّه، والذين يمنحون ثقتهم للمخلوقين في حلّ مشاكلهم ومتابعة قضاياهم، لاستغراقهم في إمكاناتهم في عالم الحسّ من دون الدخول في تحليل طبيعة ذلك، فيختار المؤمن لنفسه الثقة بالله في بداية يومه ونهايته، فيتوسل إليه أن يقضي له بأفضل الأمور عاقبة، مما تكون نتيجته خيراً له في الدنيا والآخرة في الدرجة العليا من ذلك، وأن يحميه من الفتن المضلّة التي قد تعرض له في نزوات نفسه، وأضاليل مجتمعه، واهتزازات واقعه، مما قد ينجذب إليه انجذاب الرغبة أو الرهبة، أو يستثير بعض تهاويل الواقع لديه أو إغراءات الحسّ عنده، فيشتبه عليه وجه الحقّ والباطل، فيتبع الباطل بعنوان أنّه الحقّ، ويترك الحقّ بعنوان أنّه الباطل، ويسأله _ بعد ذلك _ أن يبارك له في ما يمنحه من المال والعلم والقوّة والولد والجاه وغير ذلك، بأن يوجِّهه إلى ما ينفع الناس، وينفعه في الدنيا والآخرة، فلا يُبقي شيئاً جامداً منفصلاً عن الواقع عنده.

ويختم الدعاء بالتصور الإنساني لقدرة الخالق الذي يكفي الإنسان من كلّ شيء يتحدّاه ويسقطه ويضرّه ويؤدّي إلى هلاكه المادي والمعنوي، لأنّه القادر على كلّ شيءٍ، فلا يعجزه أيّ شيء مهما كان عظيماً، ولا يستطيع أحد من عباده أن يكفي منه، فإذا أراد بعبد سوءاً، فلا يملك أحد أن يخلّصه منه، لأنّ العبد لا يملك أيّة قدرة ذاتية في نفسه لنفسه، فكيف يملك القدرة على تحدّي خالقه؟! وهكذا يطلب الإنسان من ربّه، أمام مخاوف اليوم في بدايته ونهايته، أن يحميه من كلّ ما يمكن أن يضرّه ويسيء إليه، لأنّه الكافي من كلّ شيء، فإذا أراد شيئاً كان، في كلّ خلقه وفي كلّ عباده.

النقد الذاتي في حساب النفس:

ومنها الدعاء الذي تتضمنه أدعية الصحيفة السجادية في مسألة النقد الذاتي في حساب النفس:

أللهُمَّ إني أُصبحُ وأُمسي مستقلاً لعملي، معترفاً بذنبي، مُقِرّاً بخطاياي، أنا بإسرافي على نفسي ذليل عملٍ أهلكني، وهواي أرداني، وشهواتي حرمتني، فأسألك يا مولاي سؤالَ مَن نفسه لاهيةٌ لطول أمله، وبدنه غافل لسكون عروقه، وقلبه مفتون بكثرة النِّعم عليه، وفكره قليل لما هو صائر إليه، سؤالَ مَن قد غلب عليه الأملُ، وفتنه الهوى، واستمكنت منه الدنيا، وأظلّه الأجلُ، سؤالَ مَن استكثرَ ذنوبَه واعترف بخطيئته، سؤالَ مَن لا ربَّ له غيرُك، ولا وليّ له دونك، ولا منقذ له منك، ولا ملجأ له منك إلا إليك.

ففي هذا الدعاء، يواجه الإنسان يومه وليله أمام ربّه في عملية نقد ذاتي يستغرق من خلالها في كلّ أعماله، فهو يتطلّع إلى أعماله في كلّ ما ذهب من عمره، فلا يراها بالمستوى المطلوب كمّاً ونوعاً بحيث تستطيع أن تنقذه من غضب الله، أو تمنحه الأمن من سوء المصير، بل إنّه إذا تطلع إليها، يجد فيها الكثير مما يؤدّي إلى هلاكه لاشتمالها على ما حرمه الله، وإذا التفت إلى خضوع كيانه لأهواء نفسه، فإنّه يشعر بأنّ ذلك قد يصل به إلى الموت الروحي عندما يرديه ذلك في نار جهنم. ثم يلاحظ أنّ شهواته الضاغطة على حسّه، المسيطرة على حركته، استطاعت أن تحرمه من الحصول على رضوان الله ومحبته، وبالتالي فقد ينتهي به ذلك إلى الحرمان من الجنة والدخول في النار.

وفي ضوء ذلك، يتطلع هذا الإنسان المؤمن بالله إلى ربه، ليسأله سؤال من يملك النفس اللاهية التي لا تعيش الجديّة في الحياة، لأنّها لا تتصور لها نهاية محدودةً، ولا تنفتح فيها على حساب المسؤولية، وسؤال من يملك البدن الغافل عما ينتظره من العذاب إزاء انحرافه، والقلب المفتون بالنِّعم الكثيرة المتنوعة لديه، والفكر الذي لا يعيش اهتمامات العاقبة الحاسمة التي ينتهي إليها.

فقد فتنه الهوى، وغلب عليه الأمل، واستمكنت منه الدنيا، وبدأ الأجل يخفق فوق رأسه، ولكنّه الآن يعي نتائج ذلك، فقد استكثر ذنوبه، واعترف بخطيئته، ولذلك فإنّه يسأل ربّه سؤال الإنسان الذي يجد الله كلّ شيء في وجوده، في الدنيا والآخرة، فلا ربّ له غيره، ولا وليّ له دونه، ولا منقذ له منه، ولا ملجأ منه إلا إليه، ليخرج من ذلك كلّه بنفس راجعةٍ إلى الله، مطيعةٍ له، واثقةٍ به، متوكلة عليه في كلّ أمورها.

ومنها الدعاء الذي يتحدث فيه الإنسان مع الله، من خلال تجريد الحالات الإنسانية الطارئة عليه من انحرافاته وسلبياته، كما لو كانت كائناً واعياً يعيش القلق الذي يدفعه إلى الاستجارة بالله من النتائج السيّئة في كلّ صباح، حتى يكون الصباح يقظةً لكلّ هذه الحالات في الإحساس بالحاجة إلى اللجوء إلى الله، وهو من تعقيبات صلاة الصبح:

أللهُمَّ أصبح ظلمي مستجيراً بعفوكَ، وأصبحت ذنوبي مستجيرةً بمغفرتكَ، وأصبح خوفي مستجيراً بأمانكَ، وأصبح فقري مستجيراً بغناكَ، وأصبح ضعفي مستجيراً بقوّتك، وأصبح وجهي الفاني مستجيراً بوجهكَ الباقي.

ونلاحظ _ هنا _ أنَّ ظلم الإنسان لنفسه لا يطيق وجوده في شخصية الإنسان، فيريد أن يتحرّر من ضغطه عليه بعفو الله، وهكذا تتحرك الذنوب لتستجير بمغفرة الله من تأثيراتها السلبية عليه، وينطلق الخوف في نوازع القلق والاضطراب ليتحوّل من خلال استجارته بالله إلى حالة أمان، كما يتحول الفقر إلى حالة غنى، والضعف إلى حالة قوّة والحياة الفانية إلى حياة باقية.

وهذا ما يجعل من حركية الإنسان في بداية اليوم حركيّةً متغيرةً تبعاً للأوضاع التي يعيشها في مواقعه الصعبة التي تثقل حياته في الدنيا والآخرة.

ومنها الدعاء الذي يعلن فيه الإنسان المؤمن أمام ربّه أنّه يبدأ صباحه بالشهادة له بالوحدانية، في عملية إيحاء نفسي عميق متكرر في كلّ صباح، ليؤكّد دائماً أنّ كلّ بداية لأيّة لحظةٍ زمنية، لا بدّ من أن تكون مغسولةً بالشهادة الكيانية لله بالوحدانية، ليبقى التوجه إليه وحده، فلا يلتقي بغيره إلا من خلاله، ولا يتوجه إلى أيّ شيء في الحياة إلا إذا كان يقرّبه منه، ليكون إنسان الله الذي لا ينفصل عنه بالحبّ، كما لا يبتعد عنه بالطاعة، لأنّه مرتبطٌ به في سرّ وجوده:

أللهُمَّ إني أصْبَحْتُ أشهدُكَ وكفى بكَ شهيداً، وأُشْهدُ جميعَ مَلائِكَتِكَ وَحمَلَةَ عَرشكَ وسكانَ سماواتِك وأرضِكَ وأنبيائِكَ ورسلِكَ والصالحِينَ من عبادِكَ وَجمِيع خلقِكَ، فاشْهَدْ لي وكفى بك شهيداً، إني أَشهدُ أنكَ أنتَ اللهً وحدك لا شريكَ لك، وأن محمداً صلّى الله عليه وآلِه عَبْدُكَ ورسولُكَ، وأن كلَّ معبودٍ مما دونَ عَرشِكَ إلى قرارِ أرضِكَ السابِعةِ السفلَى باطلٌ مضمحلٌّ، ما عدا وجْهِكَ الكريمِ، فإنّه أعزُّ وأجلُّ وأعظمُ من أن يَصِفَ الواصفونَ كُنْهَ جَلالهِ، أو تهتدي القلوبُ إلى كُنْهِ عَظَمَتِه، يا مَن فاقَ مَدْحَ المادحين فَخْرُ مَدْحِه، وعلا وصفَ الواصفينَ مآثرُ حَمْدِه، وجلّ عن مَقالَةِ الناطقينَ تعظيمُ شأنِه، صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ، وافعلْ بنا ما أنت أهلُه، يا أهْلَ التقوى وأهلَ المغفرة.

هذا الجوّ الإيماني الرائع الذي يؤكد فيه الإنسان أمام ربه شهادة إسلامه، وتوحيده لخالقه، وإيمانه برسالته، ليبقى هذا الوعي الإسلامي متجدداً في الوعي والوجدان في صباح كلّ يومٍ، ليتعمّق في النفس كما لو كان انتماءً جديداً في يوم جديد، باعتبار أن تجدد اليوم يفرض تجدد الانتماء من خلال حيوية الفكر، حتى إذا اكتشف الإنسان الخطأ في بعض مفرداته ومعانيه، تحوّل عنه إلى انتماءٍ آخر، وإذا رأى أنّه لا يزال يحمل العناصر الحيوية للحقيقة، والخطوط المستقيمة للامتداد في العمر، أكّده في نفسه، ليبقى – في وقوفه معه – في وعي حارّ متحرك في كلّ يقظةٍ في يوم جديد، وبذلك تخرج العقيدة عن جمود التقليد لتنفتح على حيوية الإيمان في حركية الإرادة.

ثم هذا الحبّ الصدقي لله، وهذه الحقيقة العقيدية الثابتة في النفس، فكلّ شيء عداه باطل مضمحلٌ، من كلّ ما يعبده في أيّ أفق وفي أيّ مكان، في أعماق الأرض وفي آفاق السماء، إنّه اللاشيء، لأنّ الله هو وحده الشيء، وهو الأعزّ والأجلّ والأعظم، فلا يبلغ أحد حقيقة جلاله، ولا يملك الواصفون تحديد مآثر حمده وعظمة شأنه، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو الذي يضمّ بحنانه ولطفه الأتقياء والتائبين.

وهكذا نلاحظ في هذه الأدعية، المنهج التربوي الإيحائي الذي ينطلق فيه الداعي في دعائه، ليدخل في أجواء يومه وليلته، واعياً لمقام ربّه في مسؤوليته، ومسؤولية يومه في قضية حياته، وحركة دنياه في مصير آخرته، فلا يهمل لحظةً من الزمن، باعتبار أنّها تمثل جزءاً من عمره الذي لا بدّ من أن يملأه بما يخلّصه عند ربّه. وهذه هي الخطوط التربوية العامة للدعاء، عندما يقف للسؤال عن عمره كيف أفناه، وعن شبابه فيمَ أبلاه.

مفاهيم الدعاء:

وهذا الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين(ع) في الصباح والمساء – كما ورد في الصحيفة – يمثل وثيقةً حيّةً للمنهج التربوي الإسلامي في نظرة الإنسان إلى حركة الزمن في عمره، في ما يستقبله من الصباح والمساء، ليكون يومه يوماً إسلامياً في تفاصيله ومفرداته، ونحن نحاول استعراض عناوينه وخطوطه العامة في عدة نقاط:

1 – التطلع إلى النظام الكوني: في حركة الليل والنهار اللذين يتعاقبان في خطٍّ متنوع الأبعاد، فقد يتساويان فلا يزيد أحدهما على الآخر في البُعد الزمني، وقد يزيد الليل على النهار في بعض الفصول، فيمنح الخيال انطباعاً بأنّ الليل قد دخل في النهار، فسلب منه ضوءه وأعطاه ظلمته، وقد يزيد النهار على الليل في فصل آخر، فتكون الصورة التخيّليّة اقتحام النهار لليل، ليعطيه بعضاً من ضيائه، فيرتفع عنه ظلامه، وذلك كلّه في نطاق نظام دقيق محدود، وامتداد زمني محدّد من خلال القدرة الإلهية التي تدبّر أمرهما وتنظمه، وتمسكهما من دون أيّ خلل أو انحراف، فلا يتغيران في ذلك كلّه مهما امتدت الحياة ولو بمقدار لحظة.

وهذا ما قدَّره الله للعباد في تنمية وجودهم وتغذيته وحركته، ليكون لهم في كلٍّ من الليل والنهار دورٌ معينٌ، فيتكاملان في تنظيم الواقع الإنساني بالطريقة التي تجعل للطاقة فيه نظاماً دقيقاً في توزيع مواقعها، فلليل دور في تهدئة الأعصاب، وسكون المشاعر، واسترخاء الجسد بعد عناءٍ طويل وجهدٍ شديد، ليتخففوا فيه من التعب، وليبتعدوا عن التوتر الجسدي والنفسي، فترتاح الذات فيه عندما ينساب الظلام إلى العيون فيثقلها بالنعاسِ، فيغلب عليها النوم، ويشمل الظلام الجسد تماماً كما هو الثوب الذي يلبسه الإنسان، فيتحوّل إلى ما يشبه لباس الراحة، باعتبار انسيابه في الجسد كلّه بما يشبه الخدر اللذيذ الذي يداعب الحسّ والروح في غيبوبةٍ هادئةٍ، يفقد فيها الإنسان الإحساس بالحياة في توتراتها وشدائدها من دون أن يفقد الحياة، فتبقى للجسد أنفاسه الهادئة، وتنفتح الروح على عالم من الصور والأحلام لا يعرف الإنسان كنهه، فتجدد للإنسان قوّته ليوم عمل جديد، وترتاح أعصابه استعداداً لجهد شديد.

وهو – إلى جانب ذلك – الفترة الزمنية الساكنة التي تلقي على الناس ستاراً يحجبهم عن العيون، ويمنحهم بعض الحرية التي افتقدوها في أجواء النهار، ويحقّق لهم بعض الراحة الجسدية، ويعطي الغرائز بعض الأجواء الحالمة التي تستيقظ فيها الشهوات في اندماج الإنسان بالإنسان، في حركة الشهوة التي يغني فيها حسّه، ويذوب فيها وجوده، ليولد من خلال ذلك وجود جديد. وهكذا يكون الليل في عالم الوجود نعمةً من الله للإنسان، يحصل فيها على أكثر من فرصةٍ لإغناء حياته الجسدية والروحية. إنّه العمى الذي لا يشعر الإنسان بقسوته، بل يجد فيه الكثير مما يخفف به عن نفسه من الجهد والعناء، ويعيش فيه الاسترخاء اللذيذ من أجل الانفتاح على بصرٍ جديدٍ.

أمّا النهار؛ هذا الكون المفتوح العيون من خلال الضوء الذي يتدفق من قلب الشمس، فيمنح الحياة نورها وحرارتها ودفأها، ويوجّه حركتها نحو كلّ المجالات المفتوحة على واقع الإنسان، ليتطلب مواقع فضل الله بما أنعم به على عباده من وسائل العيش المتناثرة في كل مكان، وليتحرك في الأرض الواسعة بحثاً عن موارد الرزق، فقد جعل الله للرزق أسبابه التي لا ينالها الإنسان إلا بجهده، وعرق جبينه، واستنفاد طاقته الفكرية والجسدية، في الاتجاه الذي يكتشف فيه أسرار الحياة في ثرواتها الطبيعية، في باطن الأرض وظاهرها، وفي الفرص المتنوعة في علاقات الناس بعضهم ببعض، ليحصل الإنسان على شروط حياته المادية من خلال ذلك، وليحقّق لنفسه الكثير من نتائج المسؤولية التي يواجهها في يوم القيامة بين يدي الله، في المشاريع الكثيرة المتعلقة بجهاد الإنسان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والأعمال المتصلة بواجباته الشرعية تجاه الله.

بهذا التوزيع المتوازن بين الليل والنهار، يفسح الله المجال للإنسان ليواجه مسؤولياته الموكلة إليه في شؤون الدنيا والآخرة، ممّا يمتحن بها قدرته على التوازن والاستقامة في نهجه، وليصلح بها شأنه، في بناء حياته على أساسٍ ثابتٍ قويٍّ، وفي تأكيد خطّ الطاعة لله في امتثال أوامره ونواهيه، بما فرض عليه من الأحكام، وحدد له من المواقع، وركّز له من المواقف، لتكون حركته في الدنيا من خلال كلّ هذه الفرص، أساساً لمواجهة نتائجها في الآخرة، ليجزي المسيء بإساءته، والمحسن بإحسانه، فلا تكون الحياة فرصةً للّهو والعبث، بل مجالاً للعمل والمسؤولية، وهذا ما يدفع بالإنسان إلى استجلاء عظمة الله وقوّته وقدرته في كلّ ذلك، ومن ثم الانفتاح على حمده في ساحة العظمة والنعمة، وذلك باعتبار أنّ هذا النظام الكوني الزمني يمثّل بُعداً في القوّة الإلهية، ولطفاً في الرحمة الربانية، فللصباح وحيه في روح الإنسان، ولضوء النهار دوره في اجتلاب المنافع ومطالب الأقوات، وفي استدفاع المفاسد وتجنّب الأضرار، عندما يفتح الإنسان عينيه على كلّ ما في الحياة من زوايا وخفايا ومواقع ومراتع، ليرى فيها كلّ الوسائل التي يحمي فيها نفسه، ويفتح فيها حياته، وهذا هو غاية الحمد من خلال ما يفرضه على الإنسان من الانفتاح على حمد الله.

2 – الإحساس بوحدة الإنسان: مع كلّ الموجودات في الكون؛ السماء والأرض، الساكن والمتحرك، المنبسط والشاخص، العالي في الهواء والكامن في أعماق الأرض؛ بحيث يتحسس الإنسان وجوده، في يقظة الصباح وإغفاءة المساء، جزءاً من النظام الكوني، ما يولّد في نفسه الشعور بالإلفة الوجودية، والتكامل الكوني معها، فلا تكون قضيته فيها قضية صراع على طريقة الغالب والمغلوب، أو على طبيعة حركية الصراع، بل تكون قضية الإنسان الذي يتحمل مسؤولية المخلوقات التي وجدت معه، فيتعامل معها من موقع مسؤوليته عنها باعتبارها مجال عمله، من خلال تسخيرها له في إخضاع الله الكون للإنسان، مما يدبر أمره أو يستفيد من طاقته.

3 – الشعور بالسيطرة المطلقة لله على الوجود كلّه: وعلى الإنسان كلّه، فهو يتقلّب في ملك الله وسلطانه، ويخضع لسطوته، لأنّ قبضة الله، في معناها الكنائي أو المجازي، تُمسك بزمام أمره وتضغط عليه بكلّ وجوده، وهو يتصرف من خلال مشيئة الله، ويتحرك بأمره، وينحني لقضائه وقدره في كلّ أموره، فليس له من الأمر إلا ما قضاه الله، وهو يحصل على رزقه من خلال عطاء الله، فليس له من الخير إلا ما أعطاه.

إنّه الإحساس بالفقر المطلق لله، القاهر فوق عباده، المهيمن على الأمر كلّه، ممّا يترك تأثيره على انفعال الإنسان بأوامر الله ونواهيه، والرجوع إليه في كلّ حاجاته وآلامه وأحلامه.

4 – التصور الواعي للزمن: اليوم، الشهر، السنة، العمر كلّه، باعتباره عيناً تختزن في داخلها الرؤية الواضحة للإنسان في حركته العملية، على أساس المنهج الإلهي الذي يحكم مسؤوليته، فيتحول اليوم إلى شاهد حاضر يرصد مفردات أعمال الإنسان وأقواله في ظواهرها وبواطنها، ليشهد عليه يوم القيامة، وهو في الوقت نفسه، لا يقف مجرد شاهد راصد، بل ينطلق ليتخذ منه موقفاً إيجابياً إذا كان في خطّ الإحسان، فيودعه بمحبة وكرامة وحمد، أو موقفاً سلبياً إذا كان في خطّ الإساءة، فيفارقه بعصبية وذمّ، تماماً كما لو أنّ الزمن مخلوق حيّ خاضعٌ لله، محبٌّ له، موظّف عنده، بحيث ينفعل سلباً أو إيجاباً للعلاقة الخيّرة أو الشريرة التي تربط الإنسان بالله.

ولعلّ هذا اللون من التصوّر الإيماني للزمن وعلاقته بالمصير في حياة الإنسان، يترك تأثيره الجيد على مسيرة الإنسان في إحساسه بمرور الثواني والدقائق والساعات والأيام، ليتوقف عندها، ولينضبط أمامها، تماماً كما يتوقف أمام أيّ شخص حيّ يتحفّز للشهادة عليه، ويقف ليواجهه بكلّ ذلك. وهذا ما تمثله فقرات الدعاء التي يبتهل فيها الإنسان إلى ربّه أن يرزقه التوفيق ليصاحب هذا اليوم مصاحبةً حسنةً، ويعصمه من سوء مفارقته بارتكاب الخطيئة، صغيرةً، أو كبيرة، حتى يحصل على محبّة يومه، وليفوز، بالتالي، برضوان ربّه ومغفرته من خلال ما يوفقه إليه من الحسنات ويخليه من السيئات، ويجمع له ما بين طرفيه الحمد لله والشكر له والأجر العظيم والفضل الإلهي والإحسان الرباني الذي يمثل خطّ الفائزين.

5 – الحساب والمسؤولية: فإذا التفت الإنسان، في الدعاء، إلى اليوم كشاهد حيّ عليه، فإنّه يستعيد في ذاكرته الإيمانية، الملكين الكاتبين اللذين وكَّلهما الله به لكتابة أعماله وأقواله، من حسنات وسيّئات، ليقدّما إلى الله، في نهاية المطاف، تقريراً كاملاً عن كلّ نشاطاته في الحياة، وهو الذي يمثل صحيفة أعماله، وكتابه الذي يلقاه يوم القيامة منشوراً، فيُطلَب منه أن يقرأه بدقةٍ ومسؤولية.

فيبتهل إلى ربّه أن ييسِّر عليهما الجهد، وذلك بأن تكون أعماله سائرةً على النهج القويم والصراط المستقيم، فيرتاح الملكان ويسترخيان، باعتبار أنّ الإنسان يسير في الاتجاه الطبيعي الصحيح الذي ينسجم مع النتائج الطيبة للمصير، فيشعران بالغبطة أمام الحسنات التي تمتلئ بها صحيفة الأعمال، ويتحرّر الإنسان من الشعور بالخزي والعار لأنّهما لن يجدا في حياته أعمالاً سيئة، وفي هذا الاتجاه، ينطلق ليأخذ حظاً من عبادة الله، ونصيباً من شكره، فيحصل على شاهدٍ من ملائكته يشهد له بالطاعة والصلاح والإيمان، وذلك هو الضمان للنجاة من عقاب الله، والقرب من مواقع رضاه، لأنّ الله يرضى عن عباده المطيعين الشاكرين الذين يتحرّكون في صعيد الصدق ويقفون مواقف الحقّ.

6 – الله هو الملجأ: إنّ الإنسان المؤمن يتطلّع دائماً إلى حماية الله له من كلّ سوء، وحفظه من كل بلاء، وحراسته من كلّ عدوّ، لأنّ الله لديه الأمل لكلّ يائس، والأمن لكلّ خائف، والملجأ لكلّ هارب، ولذلك من الطبيعي جداً أن يطلب الإنسان في دعائه من ربّه، في كلّ صباح ومساء، أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ومن جميع نواحيه، وهذا أمر لا يلفت النظر، لأنّ الإنسان _ كلّ إنسان _ يحب الحفظ لحياته، والحماية لصحته، من أجل استمرار العمر في حالةٍ جيّدة، ولكن الذي يلفت النظر في هذا الدعاء وفي أمثاله من الأدعية، هو اشتراط الإنسان المؤمن لنفسه في طلبه من ربّه في هذه المسألة، أن يكون هذا الحفظ في الدائرة التي لا تسيء إلى إيمانه والتزامه واستقامته على الخطّ الصحيح، ليكون عاصماً له من معصية الله، هادياً له إلى طاعته، مستعملاً لمحبته، أمّا إذا كان الحفظ في نطاق حركة المعصية في الجسد، وضلال الفكرة في الفكر، واستعمال حيوية الحياة في الإنسان في مواقع سخط الله، فإنّه يكون مرفوضاً بالكامل، لأنّ الحفظ الآني السريع الذي ينتهي في حركته العملية إلى الموت الروحي أوّلاً، والسقوط المصيري ثانياً، والهلاك الأخروي ثالثاً، لن يكون الحفظ الذي يمثل الأمنية الإنسانية في وعي الإنسان لذاته ومصيره، بل يكون مشكلة المستقبل الأبدي لحساب الحاضر الغابر، واللحظة الطارئة.

وهذا ما يجعل نظرة المؤمن إلى كلّ الجوانب المتصلة بسلامة حياته من الصحة والأمن، مرتبطةً بالنتائج السلبية أو الإيجابية في قضايا المصير في علاقة الإنسان بالله، حتى إننا نقرأ، في بعض الأدعية الأخرى للإمام زين العابدين (ع)، تأكيداً على اعتبار مسألة الحياة والموت خاضعةً للخير والشرّ، فتكون قيمة الحياة، بمقدار ما تكون زيادةً في كلّ خير، حيث يكون امتدادها امتداداً للخير في الإنسان وفي الحياة، كما تكون قيمة الموت بمقدار ما يكون راحة من كلّ شر، حيث تكون الحياة حركةً في إنتاج الشرّ للحياة وللآخرين، ما يجعل من الموت تجميداً للشرّ، فيكون في دائرة القيمة من هذه الجهة، لا في طبيعته الذاتية، وهذا ما جاء في دعاء يوم الثلاثاء: «واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، والوفاة راحةً لي من كلّ شرّ». وهكذا نقف مع هذا المفهوم الإسلامي للحياة والموت كقيمتين في نطاق الأوضاع الطارئة المنفتحة على قضية المصير، في دعاء مكارم الأخلاق:

“وعمّرْني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان، فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتُك إليّ أو يستحكمَ غضبُك عليّ”.

إنّنا نلاحظ في هذه الفقرة، أنّ قيمة العمر تتحدّد في مدى بذله بكلّ طاقاته وحيويته في طاعة الله ومحبته، ما يجعل العمر يساوي _ في الحساب الإيماني _ حركة الطاعة في الحياة، أمّا إذا تحوّل إلى ساحة للشيطان يرتع فيها بحسب نزواته ونزغاته وأحابيله ووساوسه، بحيث يتحول الإنسان إلى كائن شيطاني في فكره وعمله وعلاقاته وأوضاعه، فإنّ الموت عند ذلك يكون هو الأمنية الكبرى، لأنّه يوقف حركة الإنسان نحو السقوط، ويخفف من ضغط الانحدار إلى الهاوية، ليبقى في منتصف الطريق بين الأعلى والأسفل، فلا يسبق مقت الله إليه، بل تبقى هناك بقيّةٌ للعفو والمغفرة، ولا يستحكم غضبه عليه، بل يكون هناك موقع للرحمة والرضوان.

إنّ هذا المفهوم الإيماني يرتكز على اعتبار الوجود الإنساني حركةً تصاعدية في الطريق إلى الله، ما يجعل من أية حركة تنازلية مشكلةً للوجود نفسه، بحيث يتحوّل إلى شيء لا معنى له، ليكون إيقافه في مرحلة معينة تخفيفاً من المشكلة، وانطلاقة نحو الحل.

7 – مفردات العمل اليومي للمسلم: إنّ حركة اليوم الإنساني لا بدّ من أن تخضع في مفرداتها للانتماء الإسلامي في كلّ معطياته ومقتضياته ومشاريعه وتطلعاته في الحياة، بحيث يكون كلّ عملٍ من الأعمال، أو مشروعٍ من المشاريع، مندرجاً تحت عنوانٍ من عناوين الخطوط العامة للانتماء، المتنوعة الآفاق، المتعددة الأبعاد، المختلفة المواقع.

وقد تحدث عن عدّة عناوين فكرية واجتماعية وحركية وإنسانية، مما يطلب الإنسان من ربّه أن يوفقه له، ويحققه في حياته، وهي عبارة عن أربعة عشر عنواناً عامّاً للسلوك الإنساني في الحياة.

أ – استعمال الخير.

ب – هجران الشر.

ج – شكر النّعم.

د – اتباع السنن.

هـ – مجانبة البدع.

و – الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.

ز – حياطة الإسلام.

ح – انتقاص الباطل.

ط – إذلال الباطل.

ي – نصرة الحقّ.

ك – إعزاز الحقّ.

ل – إرشاد الضال.

م – معاونة الضعيف.

ن – إدراك اللهيف.

وإذا تأملنا في هذه العناوين، نرى أنّها تشمل كلّ القيم الأخلاقية والحركية والاجتماعية التي تستوعب كلّ أعمال الإنسان في طبيعتها الإيجابية، من موقع الإرادة الإسلامية المتحركة في خط المسؤولية، فنجد أنَّ استعمال الخير وهجران الشرّ يمثلان كلّ القيم الروحية والعملية في الجانب السلوكي الداخلي والخارجي للإنسان، في الأعمال الصالحة في مضمون الخير، وغير الصالحة في مضمون الشرّ، وبذلك تندرج فيه كلّ العناوين الأخلاقية المذكورة في الكتاب والسنّة، سواءٌ ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه أو بنفسه أو بالناس من حوله، وبالحياة التي تحيط به أو تعيش في داخله أو تطل عليه، وبالمخلوقات الأخرى المتحركة في الواقع، سواء كانت حيّةً أو ناميةً أو جامدةً، وهكذا نستحضر في ذهنيتنا التوحيد والشرك، والإيمان والكفر، والعبادة والتمرد، والصدق والكذب، والأمانة والخيانة، والعفة والفسوق، والغش والنصح، والصداقة والعداوة، واللين والقسوة، والتواضع والتكبر، والصلاح والفساد، والعدل والظلم، ونحو ذلك من العناوين الإيجابية والسلبية…

أمّا شكر النِّعم، فيمثّل الحركة الداخلية في العقل والقلب، والحركة الإيجابية في الواقع العملي، بتقديم كلّ المشاعر الطيبة، والالتزامات الخيّرة، وإظهار التعظيم والتوقير والحمد والتمجيد والإعزاز للمنعم، وذلك باللسان بالتعبير عن كلّ مشاعر الامتنان والمحبة تجاهه، وبالأعضاء الأخرى بالعبادة والطاعة، واجتناب كلّ ما يعبّر عن التمرّد والمعصية والبعد عن مواقع المحبة والخضوع.

إنّ الشكر يمثل القيمة الأخلاقية التي تعبّر عن انفعال الإنسان بما يقدّمه المنعم له بطريقةٍ إيجابية، الأمر الذي يؤدّي إلى تشجيع العاملين في سبيل الخير على مستوى الواقع الإنساني، كما يوحى بإنسانية الإنسان في استجابته الروحية لكلّ نقاط الخير في معنى وجوده وحركة حياته، بالإحساس بحاجته إلى تقديم حالٍ من الانحناء القلبي والتعبيري والعملي في سبيل الاعتراف بالجميل الذي يقدّم إليه من الخالق أو المخلوق، إذ إنّ الله أراد للإنسان أن يشكر المخلوق كما يشكر الخالق، لأنّ ذلك يوحي بالعمق الروحي للإنسان.

أمّا اتّباع السنن، فيمثل النهج الشرعي الذي سنّه الله ورسوله للإنسان في كلّ مجالات حياته الخاصة والعامة، مما أوجبه الله أو استحبه، أو ألزم بتركه أو كره فعله، وقد تطلق شرعاً على الأحاديث المروية عن النبي(ص) وعلى الطريقة النبوية، وهي ما سنّه النبي(ص)، أي ما شرّعه من مفروضٍ أو مندوبٍ وغير ذلك، والظاهر أنّ المقصود بها هو ما ذكرناه من الالتزام بالشريعة الإسلامية جملةً وتفصيلاً، باعتبار ذلك مظهراً للانتماء إلى الإسلام، لأنّ الالتزام العملي هو معنى إسلام الفكر والقلب واللسان والجسد لله ولرسوله في كلّ مجالات الحياة.

ومجانبة البدع، وهي التي تمثّل في عنوانها الكبير الخط المنحرف عن الإسلام، أو الخطّ الذي لم يشرعه الله ولم يندرج تحت أيّ عنوان من العناوين العامة التي شرّعها الله، ولم يلتقِ بالمنهج العام للبرنامج الشرعي للإنسان في البرنامج الإسلامي العام.

وفي ضوء ذلك، قد تتحدّد البدعة في التشريع بتشريع أحكام وقوانين مضادة للتشريع الإسلامي، أو بعيدة عن خطوطه مع نسبتها إليه، مما يستحدثه الناس من أحكام وتشريعات على أساس محاولة اعتبارها إسلامية من حيث انسجامها مع الأجواء العامة للمفاهيم الإسلامية في استنتاج ذاتي، كما يحاول البعض العمل على تحريك الاستنباط للأحكام من قواعد لا تلتقي مع القواعد العامة لمصادر التشريع، انطلاقاً من التأثرات الثقافية ببعض الاتجاهات الفكرية أو القانونية التي تفرض على الواقع العام أحكاماً أو تشريعات معينة من خلال القوة التي يملكها أصحابها، ما يجعل منها، في الوجدان العام، أساساً للنظرة الحضارية أو التقدمية التي لا بّد للإسلام من أن يكون منسجماً معها في النظرة والحركة والمنهج.

وهذا ما أفسح المجال للاجتهادات التوفيقية التي درج عليها بعض المفكرين المسلمين الذين عاشوا الانبهار بالأجواء الحضارية الغربية، أو بالأفكار القومية، أو الاشتراكية، فعملوا على إخضاع النصوص الإسلامية لمفاهيمها وقوانينها، بالطريقة التي لا يتحملها النص ولا يلتقي بها منهج الاجتهاد.

وقد تطرق البعض إلى الجانب الآخر من مفهوم البدعة، فحاول التحدث عن كلّ المستجدات التي لم تكن موجودةً في زمن النبي(ص)، أو لم ينص عليها الكتاب والسنة من بعض الأعمال والأوضاع، باعتبار أنّها بدعة محرّمة، من دون الالتفات إلى أنّ العبرة في هذا الموضوع ليست بالنظر إلى مفردات المسائل بل إلى كلياتها، فقد يأخذ المسلمون ببعض الأعمال والنشاطات غير المألوفة في زمن الشرع، ولكنّها تلتقي بالمفاهيم العامة التي تحدث بها الشارع، كالاحتفال بذكرى النبي محمّد(ص) والأئمة والصحابة والعلماء، أو التظاهر السياسي للمطالبة ببعض القضايا العامة، أو للاحتجاج على بعض الأوضاع، أو الأخذ ببعض العادات التي لم تكن موجودةً في عهد التشريع مما لا يكون خاضعاً لعنوان محرم، وذلك من خلال الاستفادة من استعادة تاريخهم وسيرتهم، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لإدخال السرور على المؤمنين في العادات الاجتماعية، باعتبار أنّ الله لم يحدد للإنسان وسائل تحقيق بعض العناوين أو المفاهيم أو التشريعات، بل ترك له ملاحقة المتغيرات الواقعية لتطوير أساليبها، وتنويع وسائلها، ما يجعل الأخذ بها أخذاً بالخطوط العامة، فيكون وجوبها أو استحبابها أو إباحتها تابعاً لاستحباب العناوين المنطبقة عليها انطباق الكليات على جزئياتها، لا باعتبار الحكم بشرعيتها بالخصوص في دائرتها الجزئية ليقال إنّها ليست منصوصةً فلا يجوز نسبتها إلى الشارع.

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما القضيتان اللتان تتحركان في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني والفردي من أجل مراقبة السلوك العام أو الخاص، ودراسة مدى انسجامه أو انحرافه عن الخط الإسلامي الفكري أو الشرعي، لتحديد الموقف منه بشكلٍ فاعلٍ، أمراً أو نهياً أو تأييداً وتقريراً، وذلك من أجل إيجاد قاعدةٍ للرقابة الاجتماعية بالإضافة إلى الرقابة الرسمية القانونية، في نطاق الأساليب المحدّدة التي لا تسيء إلى النظام العام، ولا تتعسّف في التحرك العملي في المواجهة.

وهذا الخط هو الذي يحمي المجتمع من نفسه، ومن المنحرفين فيه، ومن سيطرة المؤثرات المضادة على مسيرته العامة في خط الانحراف، مما قد لا تستطيع السلطة الشرعية اكتشافه بوسائلها القانونية، أو لا تملك التحرك نحوه بالأساليب المألوفة.

أما حياطة الإسلام، فهو العنوان الكبير للحالة الشعورية والفكرية والعملية التي يعيشها الإنسان المسلم في علاقته بالإسلام في حركة الحياة، فهو ليس مجرّد دين ينتمي إليه، أو فكرٍ يقتنع به، أو شريعةٍ يأخذ بها، بل هو خطٌ للفكر والعاطفة والحياة يلتقي بالقضايا الحيوية في حياته، وكلمة مقدّسة في وحي الله في وجدانه، وقضية مصير بالنسبة إلى الإنسان في الدنيا والآخرة، وبالنسبة إلى النظام العام في الكون الذي يتكامل فيه الإنسان مع كلّ الموجودات حوله.

وبذلك يكون إحساس الإنسان به، ومسؤوليته عنه، والتزامه به، تماماً كما هو إحساسه ومسؤوليته والتزامه بالأشياء الحميمة في حياته، مثل نفسه وعائلته وأولاده، حيث يخاف عليهم من كلّ الأخطار، ويحب لهم كلّ الخير، فيعمل على حياطتهم من كلّ ما يسيء إليهم بكلّ ما لديه من قوّة، حتى لا يتأثّروا بأيّ سوءٍ أو يقعوا في أية مشكلةٍ أو يتعرضوا لأيّ خطر.

وهكذا يتصل انتماؤه الإسلامي بالمنطقة الشعورية الحميمة في وجدانه الروحي، الأمر الذي يجعله في حالة توتر دائم كما لو كان في حالة طوارىء نفسية أو حركية، لمراقبة كلّ الأوضاع المحيطة به، والضاغطة على الخطّ الإسلامي في فكره وشريعته وحركته وصراعه مع التيارات الأخرى، أو المعادية للمسلمين في واقعهم السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، مما يشكّل خطراً على حاضرهم ومستقبلهم، فلا يقف المسلم موقف المحايد أمام ذلك كلّه، بل يعمل على تحديد موقفه، لمصلحة حياطة الإسلام في خطّه وفي اتّباعه، من أجل وضع خطةٍ دقيقةً شاملةٍ ممتدةٍ في الزمن يتكامل فيها المسلمون جميعاً لحماية ذلك كلّه.

أما انتقاص الحقّ وإذلاله، فهو العنوان الكبير للوقوف في وجه الباطل الفكري والعقيدي والقانوني والعملي، سواءٌ في الجانب الفردي أو الاجتماعي في حياة الإنسان، في النطاق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني. فإنّ الإسلام في خطه المضاد للباطل، يريد للإنسان المسلم أن يكون إيجابياً في مواجهة الحركة المضادة، بانتقاص كلّ مضمونها الداخلي والخارجي، من أجل إضعافها في عناصرها الحيوية، وإذلال الوجود المتحرك لها في الواقع، حتى لا يكون لها أيّ موقع للقوة على المستوى الفكري أو العملي أو الواقعي، ليتحطّم بذلك الحاجز الكبير الذي يمثله الباطل في وجه مسيرة الحقّ.

وفي ضوء ذلك، نلتقي بنصرة الحقّ وإعزازه، فإنّها تؤكّد مسؤولية الإنسان المسلم بكلّ طاقاته ومواقعه، في الانتصار للحقّ، الذي هو الإسلام في خطّه الفكري، وفي حركته الواقعية، وفي أوضاعه العامة، من أجل إسقاط كل القوى المضادة التي تهدّد وجوده وتربك مسيرته وتضعف مواقعه، وذلك بالدخول في خط المواجهة للهجوم المضادّ من قبل العدوّ، وفي عملية البناء الداخلي للجهات المسؤولة، وبذلك يتحقق الإعزاز للحقّ في مواقفه ومواقعه وحركته في الامتداد في العالم كلّه، وفي جمهوره الذي يلتزمه فكراً وعقيدةً ومنهجاً للحياة.

إنّ الإسلام لا يرضى للإنسان أن يقف موقف الحياد أو اللامبالاة في حركة الصراع بين الحقّ والباطل، والإيمان والكفر، والظلم والعدل، بل يريد له أن يكون المسلم الحركي الذي يرى التزامه بالحقّ في الجانب الإيجابي لإيمانه، ورفضه للباطل في الجانب السلبي منه، ليكون إنسان الصراع الذي يكون له في كلّ معركة موقف، وفي كلّ صراع موقع، وفي كلّ خلاف رأي، وهذا ما عبّر عنه الإمام موسى الكاظم (ع) في كلمته المأثورة: «أبلغ خيراً وقل خيراً ولا تكن إمّعة»، قلت: وما الإمّعة؟ قال: «لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، إنّ رسول الله(ص) قال: يا أيّها الناس، إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شرّ، فلا يكن نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير»(1).

أمّا إرشاد الضالّ، فإنّه يعبّر عن الخط الحركي في خط الدعوة في هداية الناس إلى الإسلام، وتوجيههم إلى المجالات الإسلامية العامة التي تتحرك فيها عناوين الخير والصلاح، من أجل إبقاء الإنسان في الخط المستقيم، وهدايته إلى الانفتاح على الله في كلّ أموره وقضاياه، ليبقى في دائرة العبودية لله في حياته الخاصة والعامة.

وهذا يجعل من كلّ إنسان مسلم، في التخطيط الإسلامي الحركي العام في الدعوة والتبليغ، داعيةً إلى الإسلام في خطه الفكري والعملي في حركة الواقع، فلا يبقى مجرد شخصٍ يعيش الانتماء إلى الإسلام كحالةٍ ذاتيةٍ، بل يتحوّل إلى إنسان يتحرك في خط هذا الانتماء.

ونلتقي بمعاونة الضعيف، لنقف مع المسؤولية الإسلامية للإنسان الذي يملك أيّة قوّةٍ ثقافيةٍ أو اجتماعيةٍ أو اقتصاديةٍ أو عسكريةٍ، من أجل دعم الضعفاء الذين لا يملكون عناصر القوّة في حياتهم، ما قد يؤدّي إلى سقوطهم تحت تأثير عناصر الضعف العامة أو الخاصة التي قد تترك تأثيراتها السلبية على مجرى حياتهم الثقافية والعملية، فينعكس ذلك سلباً على الواقع الإسلامي أو الإنساني كلّه، وبذلك نستطيع التأكيد أنّ القوّة تمثل مسؤولية الإنسان القوي ليقدمها للناس الآخرين من الضعفاء الذين يحتاجون إليها في كلّ مواقعهم الفردية والاجتماعية، فلا يجوز للإنسان أن يحرم الآخرين من حركة القوة لديه، لأنّ الله حمّله مسؤولية ذلك كلّه.

وتنتهي هذه المفردات العامة بإغاثة اللهيف، فهناك الكثيرون من الناس الذين يعيشون لهفة الخوف والمرض والألم والحزن وما إلى ذلك، ما يجعلهم بحاجة إلى الناس الذين يستجيبون للهفتهم، ويغيثون صرخاتهم، ويفتحون قلوبهم على الفرح وحياتهم على الأمن والعافية والسرور، ما يجعل للجانب الشعوري دوره في رعاية الإنسان الآخر الذي يحتاج إلى الرعاية الروحية في كلّ حياته.

هذه هي العناوين التي تمثل البرنامج اليومي للإنسان المسلم، ليكون يومه إسلامياً منفتحاً على مسؤولية الإنسان عن الإسلام في عقيدته وشريعته وأمّته، كما يؤكِّد أهميّة المشاركة الشعورية والعملية للضعفاء والمحرومين والملهوفين، فيُخرِج الإنسان من فرديته، ويبتعد به في تطلّعاته واهتماماته عن ذاتيته، ليكون الإنسان الإنسانيّ في إحساسه الداخلي بالحياة من حوله، من حيث هي طاقة في وجوده، مسؤولة عن الحركة في كلّ الواقع الذي يعيش في داخله ويحيط به ويتفاعل معه.

وهذا هو الوعي الشامل الذي يريد الإسلام أن يعمّقه في شخصية الإنسان المسلم، ليحدّق في الناس والأشياء والوجود من موقع مسؤوليته أمام الزمن الذي يحدّق به كشاهدٍ ورفيقٍ وصاحبٍ، من أجل الموقف الحاسم الذي يواجهه بين يدي الله في موقف الحساب وقضية المصير.

8 – التطلّع نحو الآفاق الواسعة: في هذا الدعاء، انفتاحٌ على الخطّ الأفضل والأعلى في الحياة، ليكون الإنسان دائماً في خطٍّ تصاعدي متحرك نحو العلاء، فلا يفكر في الجمود على الواقع الذي يتحرك فيه، كما لا يسمح لنفسه بالتراجع إلى الوراء، بل يفكر ويعمل على اكتشاف العناصر الحيّة التي تحمل في داخلها حركيّة التقدّم والصعود والانطلاق نحو الآفاق الواسعة البعيدة المدى، والتحرك نحو الدرجات العليا في مواقع الحياة، وانتظار المستقبل في عملية التخطيط الدقيق، ليكون مستقبل المسؤولية المنفتحة على الله في مواطن القرب إليه، باعتبار أنّ ذلك هو الغاية المثلى والهدف الأسمى الذي تتجمع عنده كلّ أهداف الإنسان في الحياة، في فكره وحركته وتطلّعاته، لأنّ الله هو غاية الغايات للوجود كلّه وللإنسان كلّه، لأنّ الخلق منه والأمر إليه والمصير عنده والسعادة في رضوانه ومحبته والقرب منه.

إنّها الفكرة الروحية التي نبتهل بها إلى الله أن يجعل هذا اليوم الذي يستقبله الإنسان أكثر الأيام التي أسلفناها يُمناً وخيراً وبركةً، وأفضل صاحبٍ صحبه في عمره الماضي، وخير وقت عاش في ظلاله، ليكون الزمن الحاضر – في هذا اليوم – قمّة الأيام في عطائه، وأن يكون الإنسان المؤمن الذي يحصل على أكبر الرضوان من الله، بحيث لا يتقدمه أحدٌ ممن مرّ عليه الليل والنهار في ذلك، بأن يكون أكثرهم قياماً بامتثال أوامر الله، وأشدّهم وقوفاً عند حدوده في ما حذر منه من نهيه، وأشكرهم لما أولاه من نعمه.

وهذه الفكرة المنفتحة على الدرجات العليا في القرب من الله، من خلال الغاية القصوى في الإخلاص له والعمل بطاعته، هي التي يؤكّدها الإسلام في حركية الإنسان المسلم، فنحن نقرأ في الدعاء المأثور:

«اللهمّ اجعل مستقبل أمري خيراً من ماضيه، وخير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم ألقاك فيه».

فيكون كلّ يوم أفضل من سابقه، وكلّ عمل خيراً من العمل الآخر، والمستقبل أفضل من الماضي، ليصل الإنسان إلى الله على أفضل حال يجب أن يكون عليها أحدٌ من عباده وأرضاها لله.

9 – الشهادة لله تعالى: ونصل إلى ختام الدعاء، ليقف الإنسان أمام ربّه، فيشهده على إيمانه بالتوحيد له، وبالرسالة لرسوله، ويشهد السماوات والأرض وكلّ ما خلق الله على إصراره على ذلك، بكلّ ما تفرضه العقيدة من التزامات روحية وعملية، في الإخلاص لله وحده، والانقطاع عن غيره، وفي اتباع الرسول في رسالته، ورفض كلّ رسالةٍ أخرى لأيّ شخصٍ من البشر. وتنطلق الشهادة في تفاصيلها، بالالتزام بأنّ الله هو القائم بالقسط، العدل في الحكم، الرؤوف بالعباد، ليعي الإنسان في وجدانه أنَّ الحياة بكلّ تقلباتها وأشكالها، وأنَّ قضاء الله وقدره بكل ألوانه، لا يبتعد عن خطّ العدل والرحمة والرأفة من خلال عمق القضاء والتقدير والبلاء، لأنّ الله يدبر الأمر من خلال ما يصلح أمور عباده، لا من خلال ما ينفعلون به. وتبقى الشهادة لمحمد عبد الله ورسوله، بأنّه حمل الرسالة بصدق وأدّاها بإخلاص، وقاد الأمة بوعي القائد الناصح الأمين، فسار بها إلى شاطئ الخلاص.

لذلك كانت الصلاة عليه من اللهِ جزاءً لإخلاصه وجهاده في سبيله، وكان الشكر له من أمته، لأنّه دلّها على كلّ الدروب المؤدّية إلى الله، حيث الخلاص من الهلاك والوصول إلى رضوان الله وجنته.

وهناك نقطة أخرى قد يوحي بها التوجيه الإسلامي في الصلاة على النبي، وهي إبقاء التواصل بين النبي وأمته، بحيث تعيش الحالة الشعورية في الارتباط به، إضافة إلى المسألة الإيمانية الفكرية والعملية، ما يجعل العلاقة به منفتحةً على المحبة الروحية، كانفتاحها على الانتماء الديني، وإذا كانت العاطفة لا تصلح أساساً للالتزام بالقيادة، لأنّ مسألة القيادة من شؤون الفكر، فإنّها قد تكون ضروريةً لحيويّة هذا الالتزام وامتداده في واقع الشخصية الإنسانية.

المصدر: بريد الموقع