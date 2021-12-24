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December 24 2021 - 07:28

خفر السواحل اليوناني: مقتل 4 مهاجرين في تحطم قارب في بحر إيجه

منذ 1 ساعة 24 December، 2021
اليونان
أخبار دولية - اليونان

أفاد خفر السواحل اليوناني بمصرع 4 مهاجرين على الأقل بتحطم قاربهم شمالي جزيرة أنتيكيثيرا، الخميس، في حين انطلقت عملية لإنقاذ نحو 90 شخصا آخرين.

وحادث تحطم قارب المهاجرين الخميس هو الثاني من نوعه في بحر إيجه هذا الأسبوع، ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثاني عن العشرات من طالبي اللجوء الذين يُخشى أنهم مفقودون بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة فوليغاندروس.

واليونان تشكل واحدة من الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

المصدر: وكالة رويترز

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