كورونا في المكسيك.. تسجيل 149 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، عن تسجيلها 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تقترب حصيلة ضحايا الجائحة فيها من مستوى 300 ألف متوف.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة بارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 149، مقارنة مع 198 في بيانات الأربعاء، لتصل إلى مستوى 298508 حالات.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3363 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 3319 في إحصائية الأربعاء، لتبلغ حصيلة الحالات مستوى 3943764.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

المصدر: وكالات