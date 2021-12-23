حسن عز الدين تابع مشكلة انقطاع المياه عن مدينة صور وتلقى وعودا بحلها من مياه لبنان الجنوبي

تابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، شكاوى عدة وصلت إلى مكتبه، تتعلق بانقطاع مياه الشفة عن أحياء مدينة صور، فأجرى اتصالات هاتفية بالمعنيين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، إن كان على المستوى الفني أو الإداري، لمعرفة ألاسباب وكيفية المعالجة سريعا”.

وفي هذا السياق، أكد عز الدين أنه “لا يجوز على الإطلاق أن تنقطع المياه بهذا الشكل عن أحياء عدة في مدينة صور، خصوصا في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعدم قدرة الأهالي على شراء نقلة المياه نسبة لثمنها المرتفع”، مطالبا المعنيين في المؤسسة ب”ضرورة معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”.

وتلقى عز الدين وعودا من المؤسسة في هذا الصدد.

كما أكد أن “هذا الموضوع سيبقى قيد المتابعة اليومية، للوصول إلى حل سريع لهذه المشكلة”.

وأشار بيان لمكتب عز الدين ان المعنيين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، “أكدوا أنه سيتم إصلاح مجموعة الضخ المعطلة في محطة الرشيدية يوم غد وإعادة تشغيلها بكامل كفاياتها. كما تم تأهيل ينابيع الرشيدية التي كان يستفاد من 3 ينابيع منها فقط وبالطاقة الدنيا ليصبح عدد الينابيع المستفاد منها خمسة، وذلك لتجاوز زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع أعداد المقيمين في المدينة وضواحيها. كما أكدوا أنه تم تركيب محطة ضخ إضافية جديدة يتوقع أن تزيد كمية المياه التي تضخها لمدينة صور بواقع 8 آلاف متر مكعب، فيما يجري العمل أيضا على إصلاح خط الجر القديم من محطة الرشيدية باتجاه محطة البص لزيادة الكميات الواصلة اليها وتغطية العجز الحاصل بواقع 5 آلاف متر مكعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام