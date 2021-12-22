عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 كانون الأول 2021

العناوين

الأخبار

– نهاية مجلس غير شجاع

– بدّد 18 مليار دولار فيما حاجة لبنان للنهوض 15 ملياراً | سلامة: لنعد إلى النموذج – الكارثة!

– «مجهولون» يدقّقون في داتا المدارس والثانويات الرسمية

– مفاوضات فيينا: الاتفاق بعيد بعيد

البناء

– المجلس الدستوري يسقط نظرية الصفقة باللاقرار… وباسيل يحمّل الثنائي المسؤولية

– اجتهادان توزعا المجلس 6 بـ4: الدائرة الاغترابية حق مكتسب أم غير دستورية؟

– كف يد القاضي بيطار لأسبوعين تحسم «التمييز» بعدها حدود صلاحيات الملاحقة العدلية

الديار

– سقوط مدوٍّ للتسوية يمهد لمرحلة جديدة من التصعيد

– «لا قرار» المجلس الدستوري يغضب باسيل: ما حصل تم بقرار من الثنائي الشيعي

– «الأكثر فقرا» يقبضون الدفعة الأولى في آذار وبالدولار

النهار

– انهيار صفقة المراحل الـ6 وباسيل يتوعد: مترتبات لإسقاط الطعن أمام الدستوري

– غوتيريس: لا يحق للسياسيين معاقبة الشعب.. وسلامة لـ 12 مليار دولار للتعافي

الجمهورية

– سقط الطعن لمصلحة القانون النافذ .. وبــاسيل هاجم «الثنائي»

الاسرار

البناء

– توقعت مصادر روسية تبلور الصورة في شمال سورية مطلع العام المقبل لجهة فتح المسار السياسي في جبهة والمسار العسكري في أخرى. وقالت إن الفرصة المتاحة في الشرق أمام قسد ليست مفتوحة، وقد تودي إلى فتح فرصة معاكسة في الغرب يسعى إليها الأتراك وتنتهي بخسارة قسد.

– قالت مصادر حقوقية إن القول إن ما جرى في المجلس الدستوري سياسي لا قانوني، يجب أن يفرض قبول أن ما هو أدنى في القضاء على مستوى قاض فرد وليس هيئة عليا قابل للتسييس بصورة أشد، والقبول والرفض لا ينسجمان خصوصاً أن تباين الاجتهاد في المجلس الدستوري مفهوم لأهل الاختصاص.

نداء الوطن

– عُلم ان طرفاً سياسياً استمزج رأي قضاة من طائفته في امكان الاستقالة الجماعية فصُدم من عدم تجاوب الأكثرية الساحقة منهم.

اللواء

– فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه!

– عاش وزراء نشيطون بعد ظهر أمس الأول أجواء قلق حول مصير الملفات في وزاراتهم، لدرجة أن همّة البعض منهم فترت.

النهار

– شكا اعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد من تقنين شديد في المصاريف يمارسه امين الصندوق شمل ضبط كميات البن المستعمل.

– احد المدعى عليهم من القاضي البيطار يعمل على نقل مقر اقامته الى المربع الأمني لمرجعه السياسي تحسبًا من أقدام الأجهزة الأمنية على توقيفه بعد صدور مذكرة في حقه.

– لوحظ أن توزيع المازوت الإنتخابي والمساعدات خفّ نسبيًا من قبل بعض الأحزاب والمرجعيات، بانتظار وضوح مشهد هذا الإستحقاق.

– تمنى أحد المحازبين المخضرمين من الحرس القديم، من رئيس حزبه، أن يكون نجله على لائحة الحزب، فرد موافقًا من باب الوفاء لوالده.

المصدر: صحف