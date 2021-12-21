عناوين واسرار الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021

العناوين

الأخبار

ـ «نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟

ـ سوريا ــ العراق: كردستانات متصارعة

ـ 82 % من اللبنانيّين فقراء بـ«أبعاد متعدّدة»

ـ استيراد اللّحوم يتراجع 40%: اللبنانيّون «شعب نباتي»!

البناء

ـ هل طلب ميقاتي من بري جلسة حكومية مستقطعة «على شرف غوتيريش» ملمحاً لـ «العقوبات»؟

ـ رفض بري لـ «الدوران حول الزوايا» دفع للحديث عن صفقة ورفض واستقالة؟

ـ المجلس الدستوري يصيب الأحلام حول الانتخاب الاغترابي اليوم بسبب عدم التدخل!

الديار

ـ سقوط «المقايضة» يفجر «التسوية» لا حكومة ولا تعيينات ولا استقالة «راهنا»!

ـ قرار المجلس الدستوري اليوم محطة مفصلية في «الكباش» السياسي – القضائي

ـ غوتيريش تبلغ تخليا رسميا عن الخط 29 وهدد بعقوبات اذا «طارت» الانتخابات

الجمهورية

ـ بري وميقاتي يفككان لغم الصفقة

ـ غوتيريس: الحل بيد اللبنانيين

اللواء

ـ كباش على مرأى الأمم: سحب التداول باستقالة ميقاتي!

ـ برّي يُهدّد بسحب الوزراء الشيعة إذا… وضمانات رئاسية لغوتيريس بإجراء الانتخابات في آذار

النهار

– ميقاتي يجهض “الصفقة” قبيل قرار “الدستوري”؟

– موظفون في الفئة الأولى على لائحة العقوبات

الاسرار

البناء

-قالت مصادر حقوقية وسياسية إن الضغوط التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس الدستوري لتعطيل النصاب تأتي من سفارات غربية، بهدف الحفاظ على ما تعتبره منظمات المجتمع المدني فرصتها لحجز مقاعد نيابية، بالاستناد الى التصويت الاغترابي للدوائر الـ128، وهو ما يطيح به الأخذ بالطعن.

-أكدت مصادر سياسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد إبلاغ الرفض الإسرائيلي للانسحاب من مزارع شبعا وتسليمها لليونيفيل، كما اقترحت الأمم المتحدة عام 2007، بخلاف ما روجته بعض الجهات عن قبول إسرائيلي وطلب موافقة لبنانية حملهما غوتيريش في زيارته.

الجمهورية

ـ لفتت أوساط سياسية إلى أنَّ زيارة مبعوثٍ أممي إلى لبنان ليست مفاجئة بل تم التأكيد عليها معه من قبل مسؤول كبير في غلاسكو.

ـ يقولو مسؤولون في حزبٍ فاعل إنَّ مرجعًا غير مدني أبلغهم أنه لا يؤيد عمل مسؤول عم ملف حساس إلّا أنه لا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك.

ـ نائب شمالي مستقيل إشترط على حلفائه الانتخابيين أن يكون المرشح الماروني عن طرابلس من حصته.

اللواء

تتصرف سفيرة دولة كبرى على أساس أنها هي المعنية دون سواها بمواجهة حزب بارز، على أرضه وخارجها؟!

فوجئت دوائر حكومية بالمعلومات التي راجت بعد لقاء مرجعين، وتحدثت عن اتجاه لدى أحدهما لتقديم استقالته!

حسب خبراء نقديين فإن إجراءات مصرف لبنان لا جدوى فعّالة منها، سوى إحتواء الضغط، باعتبار عوامل اللعبة تجاوزت السلطات النقدية المحلية!

نداء الوطن

ـ تتجه انتخابات جمعية تجار جونيه – كسروان الفتوح الى معركة بين لائحتين قويتين ويُتوقع ان تشهد حماوة استثنائية على رغم الوضع المأسوي جداً.

ـ نقلت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن القول بانه غير معني بالصفقة التي يحكى عنها لا يعني أنها غير قائمة وهي تصب في النهاية في مكان واحد وعند شخص واحد.

المصدر: صحف