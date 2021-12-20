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December 20 2021 - 17:22

قلق صهيوني من تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية

منذ 39 mins 20 December، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

تتخوفُ اوساطُ العدوِ الصهيوني من أن تصبحَ العملياتُ الفلسطينية في الضفةِ الغربية اكثرَ تنظيماً وفتكاً بحياةِ المستوطنينَ والجنودِ الصهاينة.

المصدر: قناة المنار

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