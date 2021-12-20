قلق صهيوني من تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية

إقرار صهيوني بالعجز امام تطور العمليات الفلسطينية

أقرَّت الدوائر الأمنية الصهيونية بالعجز عن استيعاب تطور العمليات الفلسطينية من عمليات الطعن الى العمليات النوعية في استهداف الحافلات. وتخوَّفت أوساط العدو من أن تمثِّل عملية الامس مؤشراً على عودة عمليات تفجير الحافلات كالتي حصلت ابان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.