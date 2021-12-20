اداة في المطبخ تتحول مع الاستخدام المطول الى ارض خصبة للبكتيريا

هذا الشيء ضروري في المطبخ، ونحن نستخدمه كل يوم، لكن قلة من الناس يدركون أنه “قاتل غير مرئي” لصحتنا، كما يحذر مستخدم WeChat من الاستخدام المطول له، يتحول إلى أرض خصبة للبكتيريا الخطرة. وأسوأ ما في الأمر هو أن الكثيرين لا يغسلون أو يستبدلون هذا الشيء لفترة طويلة.

كل شيء صغير في المطبخ يؤثر على صحتنا. بالتأكيد واجه الكثير منا مواقف مماثلة في الحياة: تم غسل الخضار جيدًا، لكن الطفل يعاني من الإسهال، والفواكه الحلوة الطازجة اكتسبت فجأة طعم اللحم …

لا يمكن إنكار أن الكثير من الناس في الحياة الحديثة يولون المزيد والمزيد من الاهتمام لسلامة الغذاء، بينما يتجاهلون “القاتل غير المرئي” للصحة – لوح التقطيع.

لوح التقطيع الذي لم يتم استبداله لفترة طويلة يمكن أن يكون أقذر من المرحاض!

لوح التقطيع هو عنصر لا بد منه في المطبخ. ولدت عليه أطباق لذيذة. ومع ذلك، نظرًا لأن اللوح يتلامس مع مجموعة متنوعة من الأطعمة على أساس يومي، يمكن أن يصبح أرضًا خصبة للبكتيريا.

وفقًا للبحث، يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع. وبعد تقطيع المأكولات البحرية، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح.

عند دخول جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية والفطريات العقدية التهابات خارج الأمعاء، وإسهال حاد وعواقب أخرى غير سارة، والأسوأ من ذلك أن العديد من العائلات لا تغير ألواح المطبخ لعدة سنوات، ناهيك عن حقيقة أن البعض يستعمل اللوح ويضعه في مكانها دون حتى غسله! يتراكم عدد كبير من البكتيريا على هذه الألواح. لذا فإن هذا العنصر يصبح أقذر حقًا من المرحاض.

مع الاستخدام المطول، يصبح لوح التقطيع أرضًا خصبة للبكتيريا الخطرة، لذلك يجب استبداله بانتظام. يوصي الخبراء بفعل ذلك مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو حتى أكثر من ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك العديد من ألواح التقطيع في المطبخ، ثلاثة على الأقل – للأطعمة النيئة والخضروات والأطعمة الجاهزة. إذا كانت الأسرة لديها أطفال، فمن الأفضل الحصول على لوح تقطيع آخر يستخدم لتحضير طعام الأطفال.

المصدر: سبوتنيك