سرقة الاسلاك الكهربائية في محطة مياه بزال العكارية للمرة الثالثة على التوالي

اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك الكهربائية في محطة ضخ المياه في بلدة بزال العكارية وذلك للمرة الثالثة على التوالي، الامر الذي تسبب بانقطاع المياه عن احياء البلدة.

وعبر الاهالي عن استنكارهم واستيائهم من هذه الافعال المشينة. وطالبوا الاجهزة الامنية بفتح تحقيق وكشف الفاعلين سريعا ومعاقبتهم. وناشدوا الجميع “الانتباه جيدا حيث ان هنالك عصابة تعمل على سرقة كل شيء، وخصوصا الاماكن البعيدة، حيث كانت محاولة ايضا لسرقة محول الكهرباء الذي يغذي محطة ضخ المياه، وهذه امور لم نتعود عليها في السابق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام