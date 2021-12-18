دعوات للالتزام باجراءات الاقفال الجزئي والاقدام على التلقيح

انطلقت مراحل الاغلاق الجزئي في المناطق اللبنانية باجراءات تهدف اولا للحد من تفشي فيروس كورونا في الاعياد، وتشجع في مكان اخر على تلقي اللقاح ضد هذه الفيروس.

الالتزام واللقاح هما الحلان الوحيدان كي لا تتكرر تجربة الفترةِ عينِها من العامِ الماضي جراء السماح بإقامة التجمعات المكتظة وما نتج عنها من ارتفاع كبير في عدد الاصابات ووضع الجهاز الصحي والاستشفائي امام مواجهة صعبة.

ويبقى اوميكرون متربصا بالمخالفين لتحقيق انتشاره والدخول الى كل منزل ، ولكن بالتزام الوقاية تسقط هذه الفرصة من يد هذا المتحور.

المصدر: المنار