لقاء سياسي حاشد في قاعة المركز الوطني في المنية وتأكيد على دعم المقاومة واسقاط المشروع الأميركي في المنطقة

عقد لقاء بين قيادة حزب البعث الاشتراكي العربي برئاسة الامين القطري علي حجازي ورئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير بحضور وفد من لجنة أصدقاء الأسير في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف وفعاليات علمائية وسياسية وذلك في قاعة دارة الحج كمال الخير في المنية.

الخير رحب بالوفود التي امت دارته مؤكدا أن”المؤامرة على المقاومة سقطت وهزم كل مشروع يتربص بلبنان الشر وشدد على ان فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية لهذه الأمة وان مشروع التطبيع فشل وانهزم على أيدي المقاومة في لبنان وفلسطين وسنواجهه ببنادقنا”،ووجه الخير التحية إلى القيادة السورية وعلى رأسها الدكتور بشار الأسد.

من جهته أكد علي حجازي أن”المنية كانت ولا زالت السند والحامي لمشروع المقاومة ونحن في حزب البعث العربي الاشتراكي حزب فلسطين وما تدفعه سوريا من حرب شنت عليها بسبب دعمها للمقاومة الفلسطينية وان المؤامرة على سوريا مستمرة لان سوريا بقيادتها الحكيمة لن تتخلى عن دعم المقاومة،ونحن أمام مرحلة جديدة والهدف استنهاض الساحة ووحدة فريقنا السياسي”.

وأضاف حجازي”أن المواجهة مع القاضي بيطار ستتواصل بوتيرة تصاعدية لان البيطار يعمل ضمن مشروع أميركي يهدف إلى مواجهة المقاومة ونحن سنعمل كل طاقتنا لاسقاط مشروعه”.

وأكد” اننا أمام حصار اقتصادي جديد وسيسقط هذا الجدار من خلال انفتاحنا على سوريا و اعادة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعتها وان ينتهي زمن الخجل في التعاطي مع سوريا لان ذاك من شأنه إلحاق الضرر باللبنانيين من كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”

وقال إن:”المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تقيل ديتليف ميليس الجديد ومن بعدها ستعود الحكومة للالتئام من جديد”.

المصدر: موقع المنار