لقاء سياسي حاشد في قاعة المركز الوطني في المنية وتأكيد على دعم المقاومة واسقاط المشروع الأميركي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2021 - 12:52

لقاء سياسي حاشد في قاعة المركز الوطني في المنية وتأكيد على دعم المقاومة واسقاط المشروع الأميركي في المنطقة

منذ 10 mins 18 December، 2021
لبنان
فادي منصور

عقد لقاء بين  قيادة حزب البعث الاشتراكي العربي  برئاسة الامين القطري علي حجازي ورئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير  بحضور وفد من لجنة أصدقاء الأسير في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف وفعاليات علمائية وسياسية  وذلك في قاعة  دارة  الحج كمال الخير في المنية.

الخير رحب بالوفود التي امت دارته مؤكدا  أن”المؤامرة على المقاومة سقطت وهزم كل مشروع يتربص بلبنان الشر وشدد على ان فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية لهذه الأمة وان مشروع التطبيع فشل  وانهزم على أيدي المقاومة في لبنان وفلسطين وسنواجهه ببنادقنا”،ووجه الخير التحية إلى القيادة السورية وعلى رأسها الدكتور بشار الأسد.
من جهته أكد علي حجازي أن”المنية كانت ولا زالت السند والحامي لمشروع المقاومة ونحن في حزب البعث العربي الاشتراكي حزب فلسطين وما تدفعه سوريا من حرب شنت عليها بسبب دعمها للمقاومة الفلسطينية وان المؤامرة على سوريا مستمرة لان سوريا بقيادتها الحكيمة  لن تتخلى عن دعم المقاومة،ونحن أمام مرحلة جديدة والهدف استنهاض الساحة ووحدة فريقنا السياسي”.
وأضاف حجازي”أن المواجهة مع القاضي بيطار  ستتواصل بوتيرة تصاعدية لان البيطار يعمل ضمن مشروع أميركي يهدف إلى مواجهة المقاومة ونحن سنعمل كل طاقتنا لاسقاط مشروعه”.
وأكد” اننا أمام حصار اقتصادي جديد وسيسقط هذا الجدار من خلال انفتاحنا على سوريا و اعادة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعتها وان ينتهي زمن الخجل في التعاطي مع سوريا لان ذاك من شأنه إلحاق الضرر باللبنانيين من كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”

وقال إن:”المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تقيل ديتليف ميليس الجديد ومن بعدها ستعود الحكومة للالتئام من جديد”.

المصدر: موقع المنار

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