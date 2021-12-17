بوتين: من الضروري العمل بنشاط أكبر مع منظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أنه “من الضروري العمل بنشاط أكبر مع منظمة الصحة العالمية، والإصغاء إلي توصياتها”.

وقال بوتين، في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن “سبوتنيك -في”، يعمل بشكل جيد، وربما يكون أكثر فاعلية في مكافحة “أوميكرون” من اللقاحات الأخرى المستخدمة. خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقدم الخبراء تقييماً، وفي هذا الصدد يمكننا مشاركة العقارات التي لدينا بالفعل، أعني التطعيم المعزز، بما في ذلك ومع البلدان الأوروبية، إذا كان لديهم مثل هذه الضرورة والرغبة”.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن متحوّر “أوميكرون”، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة “دلتا”.

المصدر: سبوتنيك