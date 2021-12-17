بوتين: من الضروري العمل بنشاط أكبر مع منظمة الصحة العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 15:42

بوتين: من الضروري العمل بنشاط أكبر مع منظمة الصحة العالمية

منذ 41 mins 17 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أنه “من الضروري العمل بنشاط أكبر مع منظمة الصحة العالمية، والإصغاء إلي توصياتها”.

وقال بوتين، في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن “سبوتنيك -في”، يعمل بشكل جيد، وربما يكون أكثر فاعلية في مكافحة “أوميكرون” من اللقاحات الأخرى المستخدمة. خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقدم الخبراء تقييماً،  وفي هذا الصدد يمكننا مشاركة العقارات التي لدينا بالفعل، أعني التطعيم المعزز، بما في ذلك ومع البلدان الأوروبية، إذا كان  لديهم مثل هذه الضرورة والرغبة”.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن متحوّر “أوميكرون”، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة “دلتا”.

المصدر: سبوتنيك

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