روسيا: التصرفات غير الودية من قبل المانيا لن تبقى دون رد مناسب

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد على طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس في أراضيها، واصفة هذا الإجراء بـ”غير الودي”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا الثلاثاء إن “التصرفات غير الودية من قبل برلين لن تبقى دون رد مناسب وسيتم إصدار بيان حول هذا الموضوع في أقرب وقت”.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن “وزارتها استدعت السفير الروسي لدى برلين عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق، زليمخان خانغوشفيلي، الذي كان يحمل الجنسية الجورجية، في برلين عام 2019، وأبلغته تصنيف دبلوماسيين 2 من روسيا شخصيتين غير مرغوب فيهما”.

المصدر: روسيا اليوم