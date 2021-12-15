روسيا: التصرفات غير الودية من قبل المانيا لن تبقى دون رد مناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 23:32

روسيا: التصرفات غير الودية من قبل المانيا لن تبقى دون رد مناسب

منذ 1 ساعة 15 December، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد على طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس في أراضيها، واصفة هذا الإجراء بـ”غير الودي”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا الثلاثاء إن “التصرفات غير الودية من قبل برلين لن تبقى دون رد مناسب وسيتم إصدار بيان حول هذا الموضوع في أقرب وقت”.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن “وزارتها استدعت السفير الروسي لدى برلين عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق، زليمخان خانغوشفيلي، الذي كان يحمل الجنسية الجورجية، في برلين عام 2019، وأبلغته تصنيف دبلوماسيين 2 من روسيا شخصيتين غير مرغوب فيهما”.

المصدر: روسيا اليوم

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