امطار غزيرة وبرق ورعد غدا والثلوج على 1600 ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا.

– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، يستمر هطول الأمطار وتكون غزيرة أحيانا مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1600 متر صباح الجمعة.

– الجمعة: غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و في الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 65 كلم/س بخاصة في الشمال يرتفع معها موج البحر، ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس 1600 ليلا.

– السبت: غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس 1500 متر ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، تشتد لتقارب 55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية