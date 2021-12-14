أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 14-12-2021

البناء

• تساءلت مصادر حقوقية عن توصيف لبنان الرسمي للتطبيع مع «إسرائيل» وفقاً لقانون المقاطعة، وهل يعني الموقف من نشاط المعارضة البحرانية أن انتقاد الحكومات المطبّعة صار من المحرمات؟ وإن لبنان دخل التطبيع من هذا الباب؟ وذكرت المصادر أن هذا المنع كان أحد بنود اتفاق 17 أيار.

• قالت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني إن يوم غد الخميس سيظهر مستقبل التفاوض، وعليه يمكن تحديد مصير وجود جولة مقبلة أو فشل التفاوض. وربطت الأمر بموقف واشنطن من المقترح الروسي بإعلان العودة إلى

اتفاق 2015 بلا إضافات، وترك المناقشات لما بعد العودة

الأخبار

• يبدو المشهد الانتخابي في دائرة الشوف – عاليه الأكثر تعقيداً بين كل الدوائر الانتخابية. إذ لم يتضح بعد ما إذا كان المجتمع المدني بكل مكوّناته وحزبا الكتائب والوطنيين الأحرار سيشكلون لائحة واحدة أم لائحتين كما حصل عام 2018. كما أنه ليس واضحاً ما إذا كان تيار المستقبل سيتحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي إذا تمسك الأخير بتحالفه مع القوات اللبنانية. وفي المقابل، ليس محسوماً بعد ما إذا كان من مصلحة التيار الوطني الحر والنائب طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب والحزب القومي وحزب الله تشكيل لائحة واحدة، أم أن كسر الحواصل يمكنهم من الفوز بمقعد نيابيّ إضافي في حال تشكيلهم لائحتين. ويُتوقع، بحكم حجم هذه الدائرة وتعدديتها السياسية، أن لا يحسم شكل اللوائح حتى اللحظة الأخيرة. مع الأخذ في الاعتبار أن النائب السابق وليد جنبلاط يستفيد من تراجع تيار المستقبل السياسي والخدماتي لاستعادة بعض من نفوذه التاريخي في إقليم الخروب، وفيما يُسجل في الإقليم نشاط لافت للمرشح السابق لرئاسة الحكومة سمير الخطيب، يرى المجتمع المدني أن لديه فرصة جدية في هذه المنطقة إذا ما أحسن اختيار مرشحين من بلدتي برجا وكترمايا حيث كان للحراك حضور قوي.

• رغم فوزه في الانتخابات البلدية السابقة نتيجة توافق العونيين والقوات اللبنانية عليه في مواجهة الكتلة الشعبية، يفكّر رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب في اعتماد الخيار “اللاحزبي” في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن يكون أقرب إلى النائب ميشال ضاهر. علماً أنه في الانتخابات السابقة دعم زغيب ضاهر الذي ترشّح في قضاء زحلة على لائحة يدعمها التيار الوطني وتيار المستقبل. ويعمل ضاهر على تشكيل لائحة في مواجهة كل من التيار الوطني والقوات وحزب الله والمستقبل والكتلة الشعبية، وهو يزاحم بشكل أساسي القوات، معوّلاً على قدرته على استقطاب أكثر من مفتاح انتخابيّ مهم. علماً أنه يمتلك نفوذاً بين الناخبين من أبناء العشائر الذين حصد غالبية أصواتهم في الدورة السابقة.

• يواصل الناشط فوزي مشلب، يومياً ومنذ سبعة أيام، سؤال وزير العدل السابق أشرف ريفي عن سبب عدم ادعاء الأخير عليه بجرم تزوير مستندات كما هدّد في اتصال على الهواء بعدما زعم ريفي أن مشلب زوّر مستنداً يثبت أن اللواء السابق علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ عندما كان وزيراً للعدل، وأنه على رغم خبرته الأمنية ومعرفته بخطر النيترات لم يتخذ أي خطوة على رغم صلاحياته الكبيرة في هذا الشأن، كما لم يدّع المحقق العدليّ طارق البيطار عليه. وقد عاد ريفي ليؤكد، لاحقاً، في مقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المستند الذي نشره مشلب غير مزور، لكن مضمونه لا يدين اللواء المتقاعد. علماً أن وزارة العدل سبق أن زودت البيطار، منذ فترة طويلة، بكل المراسلات الخاصة المتعلقة بالملف، والتي تتضمن مراسلات تظهر علم ريفي وقضاة آخرين بوجود النيترات. وتجدر الإشارة إلى أن كل “مناصري” البيطار، من أهالي ضحايا المرفأ إلى “المجموعات الثورية” والإعلام “الثوري” تجاهلوا تماماً المستند الذي أبرزه مشلب.

اللواء

• تحدثت معلومات جهات على خط الاتصالات مع المسؤولين في عاصمة قريبة أنهم باتوا على جهوزية شبه تامة في تطبيق تفاهمات خط الغاز العربي..

• يسعى نائب في تكتل اصطدم به على صعيد الترشح للانتخابات المقبلة، لمقابلة مرجع كبير قبل حسم خياراته الأخيرة..

• تحوَّل موقف رئيس تيّار من 8 آذار لغزاً لجهة موقفه من التمثيل مجدداً في الحكومة القائمة، لدى خصومه وحلفائه.

الجمهورية

• مازح رئيس حزب بارز أحد المسؤولين قائلاً:” شو صاحبك بدو يمدد ” … فرد الأخير قائلاً: ” يطعمك الحجة… الله يبشرك بالخير…” .

• إشتكى سفير دولة فقيرة في لبنان أمام أحد الوزراء من التعامل معه بنوع من الفوقية.

• يقول رئيس حزب إن قوى رئيسية تلتقي مصالحها على تطيير الإنتخابات، لن توفر وسيلة لتعطيلها.

المصدر: صحف