أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 14-12-2021

الأخبار

عون «يجمّد» البرلمان مقابل تجميد الحكومة

ملفّ التدقيق: نحو الادّعاء على سلامة؟

ابن زايد يطمئن بينيت: اسرائيل خيمتنا!

النهار

الدولار على مشارف 30 الف ليرة!

ملفات المنطقة في قمة خليجية بالرياض اليوم

اللواء

مهمة دوكان: المفاوضات مع الصندوق والكهرباء.. وبعبدا ليست على الجدول!

الرياض تشترط إبعاد الحكومة عن مساعدات «الصندوق الإئتماني».. ولا تقدّم في حلحلة عودة مجلس الوزراء

الديار

الدولار «يحلق» دون سقوف وعجز رسمي يواكب السقوط في «قعر الهاوية»

«الهوة» تتسع بين ميقاتي وحزب الله وباريس تواصل استفزاز الرئاسة الاولى

قلق من اهتزاز واسع لامن المخيمات..اسرائيل ترفع جهوزية «الجبهة الداخلية»؟

الجمهورية

الداخل مطوق سياسياً…. وقضائياً

دوكان تطورات إيجابية

نداء الوطن

ماكرون لم يتصل به ودوكان لم يزره… هل تقاطع باريس عون؟

ميقاتي “يبنّج” الأزمة الحكومية و”يذبح بالقطنة” الخليجية!

البناء

لافروف وعبد اللهيان للعودة إلى الاتفاق… وأوليانوف: التفاوض حول أجهزة الطرد

غريو: سلاح حزب الله قضية دائمة… لكنه ليس شرطاً للمبادرة الفرنسية- السعودية

بيدرسون يفتح للمرة الأولى رسمياً عودة النازحين السوريين من لبنان بتمويل أممي

المصدر: صحف